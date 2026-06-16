Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
L'alcalde Jaume Casals ha lamentat la mort d'Ahmad Khaled, d'origen sirià, "que va arribar a Navàs ara fa dos anys fugint de la guerra al seu país"
La plaça de l'Ajuntament ha aplegat un centenar llarg de persones, entre parents, amics i coneguts del jove, que van acomiadar-lo de forma conjunta
Un profund silenci esquinçat només per alguns plors que s'han fet impossibles de contenir. Així s'han acomiadat més d'un centenar de navassencs del jove de 18 anys, Ahmad Khaled, que va perdre la vida el passat dissabte a la resclosa de l'Ametlla de Merola. El sentit minut de silenci, amb El cant dels ocells de fons, ha omplert la plaça de l'Ajuntament de Navàs de parents, amics i coneguts del jove, que han volgut acomiadar-lo de forma pública i conjunta. Els caps cots i les llàgrimes als ulls de molts presents han fet palès de l'impacte que la seva pèrdua ha tingut entre els veïns.
"Lamentem l'accident del jove, d'origen sirià, que va arribar a Navàs ara fa dos anys, fugint de la guerra al seu país", ha manifestat l'alcalde del municipi, Jaume Casals. Abans, però, ha agraït a tots els aplegats la seva presència a la plaça, la tarda d'aquest dimarts, per fer "un minut de silenci que mai hauríem volgut haver de celebrar".
En acabar el minut de silenci, no hi havia més que mirades de tristor entre els aplegats, molts dels quals s'han quedat a la mateixa plaça tot compartint algunes paraules o, fins i tot, fent-se una abraçada de suport.
Un accident a la resclosa de l'Ametlla de Merola
El jove va perdre la vida el passat dissabte, dia 13 de juny, després de perdre el coneixement en capbussar-se sota la resclosa de l’Ametlla de Merola, una zona propera al municipi bagenc que també es coneix com la platja de Gaià.
Per causes que encara es desconeixen, el jove no va tornar a sortir de l’aigua, motiu pel qual els amics amb qui havia anat a aquest indret natural van avisar els cossos de seguretat. Després de dues hores de recerca, els Bombers de la Generalitat van acabar trobant a Khaled sota l’aigua, tot i que inconscient. Malgrat que se li van practicar les maniobres de reanimació, no es va poder fer res per salvar-li la vida.
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