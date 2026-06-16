Navàs farà un minut de silenci pel jove que va morir ofegat dissabte al riu
L'acte, convocat per l'Ajuntament, vol servi d'homenatge al noi de 18 anys que vivia a població
L'Ajuntament de Navàs ha convocat per aquesta tarda un minut de silenci en record del noi que dissabte va morir ofegat mentre es banyava al riu Llobregat. El consistori ha convocat aquest acte "com a mostra de respecte, record i suport a la seva família, amistats i persones properes en aquests moments difícils", segons han penjat en la convocatòria que s'ha fet per les xarxes socials del consistori.
L'Ajuntament convida a tota la ciutadania a participar en aquest acte que es farà a les 18 hores a la plaça de l'Ajuntament.
El jove va perdre la vida dissabte a primera hora de la tarda, mentre es banyava sota la resclosa de l'Ametlla de Merola, a una zona coneguda com la platja de Gaià. Per causes que es desconeixen, el noi va entrar a l'aigua i ja no en va tornar a sortir. La gran quantitat de troncs i branques arrossegades per l'aiguat del dijous de Corpus hi podria haver tingut alguna cosa a veure, malgrat que aquell indret, sota la resclosa, no és un punt segur on practicar el bany, i ara els ajuntaments de Gaià i Puig-Reig ho senyalitzaran com a perillós.
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