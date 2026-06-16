Sant Fruitós de Bages posa a votació 16 propostes en els pressupostos participatius
N’hi ha per al nucli urbà i per als quatre barris i urbanitzacions i el període per emetre el vot estarà obert fins al 12 de juliol
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages posa en marxa una nova edició dels pressupostos participatius, una iniciativa que, per sisè any consecutiu, convida la ciutadania a decidir directament una part de les inversions municipals.
Enguany, el procés compta amb una dotació total de 70.000 euros, que es repartiran entre cinc actuacions al conjunt del municipi. Del pressupost global, 30.000 euros es destinaran al projecte escollit al nucli urbà, mentre que els 40.000 euros restants es distribuiran entre els quatre barris i urbanitzacions, amb una partida de 10.000 euros per a cadascun.
Les propostes finalistes s’han elaborat a partir de les aportacions recollides entre les associacions veïnals amb l’objectiu de donar resposta a necessitats i millores detectades als diferents punts del municipi. En total, la ciutadania podrà escollir entre 16 iniciatives: quatre corresponents al nucli urbà i tres per a cadascun dels barris i urbanitzacions.
Procés de votació
Les votacions es duran a terme del 17 de juny al 12 de juliol i hi podran participar totes les persones empadronades a Sant Fruitós de Bages majors de 16 anys. Cada participant podrà escollir un màxim de dues propostes.
Com a novetat d’aquesta edició, el vot telemàtic es farà per primera vegada a través de l’App mòbil municipal, mitjançant el nou apartat “Participa”, amb l’objectiu de facilitar i fer més accessible la participació ciutadana a través dels dispositius mòbils. També continuarà operatiu el sistema de votació a través de la pàgina web www.santfruitos.cat
A més, s’habilitaran punts de votació presencial, tant a l’Ajuntament com a la Biblioteca municipal, durant tot el període establert.
Un cop finalitzat el procés, i efectuat el recompte de vots, es duran a terme les cinc propostes més votades: una corresponent al nucli urbà i una per cadascun dels quatre barris i urbanitzacions. Els resultats es faran públics durant el mes de juliol. Aquest és el llista de propostes:
Nucli urbà
• Instal·lació de para-sols i vela per ombres a les piscines
• Construcció d’un pumptrack.
• Instal·lació d’un videomarcador al pavelló i al camp de futbol.
• Creació d’una zona habilitada per a autocaravanes.
Pineda de Bages
• Instal·lació d’una estructura de joc infantil tipus aranya al parc dels Ametllers.
• Instal·lació de veles per ombres davant el local de l’Associació de Veïns
• Instal·lació de taules de pícnic i vela per ombres al parc dels Ametllers.
Les Brucardes
• Millora del paviment del camí de Ronda.
• Instal·lació de postes pel suport per a vela per ombres i per il·luminació per la Festa Major.
• Millora del camí entre el carrer Esquirols i la plaça de l’Hostal.
Torroella de Baix
• Millora de la zona esportiva.
• Adequació d’equipament de bar a la caseta del camp de futbol.
• Creació d’un parc d’agilitat canina.
La Rosaleda
• Instal·lació d’un pas elevat amb reductor de velocitat al carrer Lledoner.
• Pavimentació del passeig de la carretera.
• Ampliació de l’aparcament del carrer Principal.
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