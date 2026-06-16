Santpedor tanca una festa major d’alta participació i que dona per bones les novetats
La tradicional cantada d’havaneres ha posat el punt final a una programació continuada de cinc dies
«Han sigut dies amb molta participació en tots els actes i on molts santpedorencs i santpedorenques ens hem retrobat per gaudir de la nostra esperada Festa Major». És el primer balanç que l’alcalde de Santpedor, Agustí Comas Guitó, feia de cinc dies intensos de les festes d’estiu, quan tot just se n’havia posat el punt final. El tradicional comiat amb havaneres, enguany a càrrec de Port Bo, que ha acabat amb el cant de La Bella Lola.
«Estem contents de la bona acceptació que han tingut les novetats d’enguany com, per exemple, el sopar popular i els inflables del Consell dels Infants, entre altres», valorava Comas.
Després d’una arrencada institucional amb el pregó, i una altra d’alta intensitat popular amb la tradicional entrada de penyes, que va donar pas a múltiples activitats al llarg de dissabte i el matí de diumenge, la tarda dominical arrencava amb el dinar de Valentes i Valents i una gimcana al recinte de penyes.
En paral·lel, l’aparcament de Cal Llovet es va tenyir de colors amb la Festa Holy, una proposta familiar que va reunir desenes de participants. Paral·lelament, la plaça Catalunya va acollir una audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa, mentre que els més petits van poder gaudir d’espais de jocs de fusta a la plaça Gran U d’Octubre.
El Consell dels Infants va preparar una tarda d’inflables d’aigua al camp de futbol, en una gimcana de salts i curses per als imparables nens i nenes i joves del poble, que també va comptar amb un berenar de coca i xocolata.
Al vespre, el Polígon Santa Anna III va ser l’escenari d’un espectacular Trial Show amb exhibicions acrobàtiques sobre motocicleta. La jornada va continuar amb la Ruta dels Portals, una cercatasques popular amenitzada per la Xaranga Bandsonats, abans d’enllaçar amb el ball de nit de la Welcome Band a Cal Llovet. La cercavila nocturna fins a la plaça Gran U d’Octubre, la descassacada i la tronada dels Bous de Foc van posar el punt tradicional a una nit que es va allargar amb el concert del grup Brou i la sessió de DJ Creus.
El dilluns, darrer dia de Festa Major, ha començat amb activitats refrescants per als més petits, amb la festa de l’escuma amb el grup Més Tumàcat al matí, i la festa aquàtica a la tarda, amb tobogans i inflables a les piscines municipals. Abans, però, la música ha seguit amb el ball de Raül a Cal Llovet i el tradicional dinar trinxat al recinte de penyes.
Ja al vespre, la plaça Gran U d’Octubre ha acollit la botifarrada popular, un dels actes més participatius de la jornada de cloenda. Tot seguit, el grup d’havaneres Port Bo ha protagonitzat el concert de comiat de la Festa Major davant d’un públic entregat. Com marca la tradició, la celebració l’ha tancada el cant conjunt de La Bella Lola, un moment emotiu que ha posat el punt final a cinc dies de festa, convivència i cultura popular als carrers de Santpedor.
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