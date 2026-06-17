Aratz Larruzea, un prodigi del cub a Santpedor: "És un campionat que m'encanta per la gent i el bon ambient que es respira"
El jove vingut de Vitoria-Gasteiz participa aquest cap de setmana en la tercera edició del torneig de Speedcubing del municipi bagenc
El basc té el rècord d'Europa de Pyraminx i el tercer millor temps del món
Regió7
Aratz Larruzea, de Vitoria-Gasteiz, va batre el rècord d'Espanya de Pyraminx a Santpedor l'any passat amb una mitjana d'1,57 segons, però aquest record s'ha quedat petit, ja que fa tot just dos mesos l'Aratz va batre el rècord d'Europa (1,30 segons de mitjana) i actualment té el tercer millor temps del món. Larruzea serà, de nou, la sensació d'una tercera edició del torneig de Speedcubing de Santpedor que se celebrarà els dies 20 i 21 de juny a la sala Cal Llovet, i que juntament amb ell reunirà més de 80 speedcubers d'11 països.
Aratz, ets un habitual del torneig de Santpedor, què en penses d'aquest campionat?
És un campionat que m'encanta per la gent i el bon ambient que es respira. A més d'això, des del primer moment em vaig sentir molt acollit i és una cosa que aprecio molt. Per això tinc moltes ganes de tornar-hi cada any.
L'any passat en vas sortir amb un rècord d'Espanya, i fa dos mesos amb el d'Europa, què esperes de les pròximes competicions?
La meva fita principal per als següents campionats és preparar-me el màxim que pugui per al campionat d'Europa que se celebra a Arnhem (Països Baixos) al juliol.
Tens bons temps en altres cubs (3x3, 2x2), estàs centrat només en Pyraminx o vols potenciar altres categories?
Des que vaig començar, el Pyraminx ha estat la meva categoria preferida i la que més he practicat, però ara estic començant a practicar el 3x3 també i a poc a poc vaig millorant.
L'any passat no vas tenir sort al mundial. Aquest any, com afrontes l'Europeu?
Sí, hi vaig amb una gran il·lusió, tot i que són campionats de moltíssim nivell on les diferències són molt petites i pot passar qualsevol cosa. Però donaré el millor de mi.
Un torneig de referència
Santpedor tornarà a reunir aquest cap de setmana els principals jugadors de cub de Rubik catalans, però també d'arreu del món, en una nova edició (la tercera) del campionat Open Santpedor de Speedcubing. Enguany, el nombre de participants serà de 150, una de les xifres més altes de totes les competicions que es fan al país, i comptarà amb 12 categories, una més que en l’edició anterior.
La nova incorporació d'aquesta edició és la Fewest Moves Challenge, el Repte de Menys Moviments, que es considera la categoria intel·lectual o estratègica per excel·lència, tenint en compte que no es tracta de ser el més ràpid movent les mans, sinó el més eficient. L’objectiu és resoldre el cub de 3x3x3 utilitzant el menor nombre de moviments possible. Cada participant té 60 minuts per trobar la millor solució.
Precisament en aquesta categoria, Santpedor serà una de les seus del FMC World 2026, un campionat simultani que se celebra a tot el món i compta amb desenes de seus arreu del planeta. És per a això que, a Santpedor, es realitzarà aquesta categoria en horari nocturn.
La competició és Organitzada per l’Ajuntament de Santpedor i l’Associació Catalana de Speedcubing i compta amb el suport de Kube Kings i la llibreria El Timbaler.
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