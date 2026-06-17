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Artés proposa una revetlla de Sant Joan amb Strombers com a principal reclam musical

Enguany la revetlla tindrà un espectacle piromusical a mitjanit, després del correfoc i abans del concert

Strombers serà el protagonista musical de la revetlla d'Artés

Strombers serà el protagonista musical de la revetlla d'Artés / ARXIU/AXEL CASAS

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David Bricollé

David Bricollé

Artés

La revetlla de Sant Joan a Artés, que acumula més de 40 edicions al municipi, mantindrà alguns dels actes més tradicionals de la festa, com l'arribada de la flama del Canigó, la botifarrada popular i el correfoc de la Colla de Diables i Bruixes Rebentabidons, que tornaran a omplir els carrers del municipi de foc.

La música tindrà un paper destacat a la revetlla, amb el retorn de Strombers a Artés. El concert retrà homenatge a Ferran Gallart, fundador de la banda. Les activitats començaran ja dilluns 22 de juny amb una mostra de foc a les 7 de la tarda a la plaça Francesc Blancher (Cal Mario).

L'endemà, dia de la revetlla, el programa arrencarà amb l'arribada de la flama i cercavila a quarts de 4 de la tarda. La festa es reprendrà a 2/4 de 9 del vespre amb la botifarrada popular a Cal Mario. Els més petits podran gaudir del correfoc infantil a partir de les 10 del vespre, abans que els carrers d'Artés s'omplin de pólvora i festa amb el correfoc de la Colla de Diables i Bruixes Rebentabidons.

L'espectacle piromusical ‘Resajoar’, a càrrec del NEI Teatre, marcarà la mitjanit a la plaça Vella, seguit del castell de focs i de música.

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Enguany torna a Artés el reconegut grup Strombers, amb les seves cançons que homenatgen la cultura popular al ritme d’ska, reggae i rock, entre altres estils. La programació musical es completarà amb el grup de versions Sicuta, una banda d’Osona que destaca per la seva energia i la seva capacitat d’encomanar-la al públic des del primer minut.

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