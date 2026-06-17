Cau un arbre de grans dimensions a l'entrada de Sallent
L'incident ha tingut lloc passada mitjanit al Pont de la Concòrdia
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Un arbre de grans dimensions ha caigut aquest dimecres, passada la mitjanit, a l'entrada de Sallent. El succés ha tingut lloc a les 1:47 hores al Pont de la Concòrdia.
Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat una dotació dels Bombers de la Generalitat del parc de Manresa per efectuar la retirada de l'arbre.
No s'han hagut de lamentar danys personals ni materials.
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
- Un incendi crema un camp de ceral a Sant Fruitós de Bages
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- Un incident amb la bateria d’un mòbil a l’institut de Bagà provoca l’evacuació del centre
- La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci