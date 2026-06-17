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Cau un arbre de grans dimensions a l'entrada de Sallent

L'incident ha tingut lloc passada mitjanit al Pont de la Concòrdia

Efectius dels Bombers retiren l'arbre caigut

Efectius dels Bombers retiren l'arbre caigut / Bombers de la Generalitat

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Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Un arbre de grans dimensions ha caigut aquest dimecres, passada la mitjanit, a l'entrada de Sallent. El succés ha tingut lloc a les 1:47 hores al Pont de la Concòrdia.

Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat una dotació dels Bombers de la Generalitat del parc de Manresa per efectuar la retirada de l'arbre.

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No s'han hagut de lamentar danys personals ni materials.

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