L’entrenador de running creat per dos joves de Navàs que et parla per WhatsApp: "A la gent li agrada molt per la seva facilitat d’ús"
Els bagencs Pol Serra i Genís Pons van llançar al febrer Neo Run AI, que ofereix entrenament personal per a córrer impulsat per intel·ligència artificial
L'objectiu és oferir assessorament personalitzat a baix cost i que s'adapti a les necessitats de cada persona
"El nostre objectiu principal és democratitzar l’entrenament personal de running. Volem que qualsevol persona que vulgui córrer pugui accedir a assessorament personalitzat sense haver de gastar molts diners", expliquen el Pol Serra i el Genís Pons, tots dos nascuts a Navàs l’any 2002. Amb aquesta idea van crear Neo Run AI, un entrenador personal per córrer impulsat per intel·ligència artificial que funciona a través de WhatsApp.
El projecte va sorgir arran d’una necessitat detectada pel mateix Pol, que fa aproximadament un any va començar a córrer. "Em vaig trobar que hi havia molta informació, però estava molt dispersa i sovint era massa genèrica", recorda. Un dia, parlant amb el seu amic de tota la vida, el Genís, van decidir desenvolupar una primera versió de Neo Run AI per posar-la a prova: "La vaig utilitzar durant cinc mesos i em va anar molt bé per preparar la meva primera cursa". Després de comprovar-ne els resultats, els dos navassencs van iniciar el procés per comercialitzar la plataforma. El producte es va llançar el febrer passat i ja supera els 150 usuaris.
Neo Run AI ha estat desenvolupat íntegrament pels seus creadors. El Genís s’ha encarregat de la part més tècnica, aprofitant la seva formació en Multimèdia, mentre que el Pol ha participat en la definició de la plataforma i ha aprofundit en els coneixements relacionats amb la intel·ligència artificial. "Hem entrenat el sistema perquè estigui especialitzat en l’entrenament per córrer", expliquen.
Però, com funciona exactament? Quan un usuari inicia una conversa amb el xat de WhatsApp de Neo Run AI, l’aplicació li planteja una sèrie de preguntes —com ara el pes, l’edat o els objectius esportius— per elaborar un pla d’entrenament adaptat a les seves necessitats. A partir d’aquí, l’assistent demana diàriament informació sobre els quilòmetres recorreguts i el temps invertit per ajustar les sessions i reorganitzar-les si cal.
Aquesta disponibilitat constant i la comoditat de comunicar-se amb l’"entrenador" a través de missatges fan que l’experiència sigui més propera. "Hi pots parlar com si fos un amic", afirmen. Durant aquests primers mesos de funcionament, tant el Pol com el Genís destaquen que "a la gent li agrada molt per la seva facilitat d’ús".
De cara al futur, la prioritat és "consolidar el projecte". Entre les millores previstes hi ha l’ampliació dels idiomes disponibles —català i castellà— i la integració amb aplicacions com Strava o dispositius Garmin. També es plantegen incorporar, més endavant, assessorament en entrenaments de força. A més de les pautes esportives, Neo Run AI ofereix petites recomanacions relacionades amb la nutrició i la motivació.
A títol personal, el Pol confessa que li agradaria que, d’aquí a uns anys, la plataforma es convertís en "un referent en l’àmbit de l’entrenament personal". El Genís comparteix aquesta aspiració, tot i que també es marca com a objectiu desenvolupar altres projectes de programari en el futur.
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