Miquel Molist tancarà a Cardona el cicle "De la sal al cosmos" amb una conferència sobre Mesopotàmia
El catedràtic de la UAB, considerat una referència en arqueologia del Pròxim Orient, protagonitzarà la sessió de cloenda del programa impulsat per l’IREC
La conferència tindrà lloc dissabte, 20 de juny, al Centre Cívic del municipi bagenc
Regió7
L’Institut de Recerques envers la Cultura (IREC), amb seu vinculada a Cardona, clourà aquest dissabte el cicle de xerrades De la sal al cosmos. Noves mirades arqueològiques amb la conferència Deu anys buscant les arrels: una dècada d’arqueologia al cor de Mesopotàmia, a càrrec del catedràtic Miquel Molist, de la Universitat Autònoma de Barcelona, considerat una de les màximes autoritats en arqueologia del Pròxim Orient. La xerrada tindrà lloc a les vuit del vespre al Centre Cívic de Cardona i serà gratuïta.
Tal com destaca l’IREC, es tractarà d’una "autèntica conferència magistral" que permetrà als assistents fer "un viatge fascinant als orígens de la civilització a través de deu anys d’investigacions arqueològiques en una de les regions més apassionants de la història de la humanitat".
El cicle De la sal al cosmos. Noves mirades arqueològiques ha inclòs tres conferències més abans de la sessió de cloenda d’aquest dissabte. El 16 de maig va tenir lloc Arqueologia de precisió: quan la física, l’astrofísica i les matemàtiques ens revelen secrets invisibles del passat, impartida pel doctor Jorge Bonache. El 29 de maig va ser el torn del doctor Alfons Fíguls amb L’or blanc de Cardona: del Neolític al Bronze. Finalment, el 13 de juny, el doctor Juan F. Gibaja i Gerard Remolins van protagonitzar la conferència El darrer viatge: com s’acomiadaven els nostres avantpassats fa 6.000 anys?
Aquestes activitats s’emmarquen en el compromís de l’IREC amb la divulgació científica. La iniciativa té com a objectiu apropar la recerca de primer nivell al públic general i posar en valor el patrimoni històric i cultural de Cardona.
Cardona es projecta a Europa
L’Institut de Recerques envers la Cultura (IREC) forma part del projecte europeu COST Action CA23124 – SaltAges (Social, Biological and Climatic Impacts of Salt Ages), una xarxa internacional que estudia el paper de la sal en l’evolució del planeta i de les societats humanes. Aquesta iniciativa, finançada per la Unió Europea, reuneix investigadors de diferents disciplines amb l’objectiu d’analitzar com els grans dipòsits salins han influït en el clima, els ecosistemes i el desenvolupament de les civilitzacions, així com el seu paper en reptes actuals com el canvi climàtic o l’emmagatzematge de recursos.
Les anomenades COST Actions promouen la cooperació científica entre països europeus mitjançant la creació de xarxes de recerca. En el cas de SaltAges, l’enfocament és transversal i combina perspectives geològiques, històriques, biològiques i ambientals. Actualment, dos investigadors de l’IREC, Alfons Fíguls i Albert Santaeulàlia, participen en aquesta iniciativa.
En aquest context, Santaeulàlia va prendre part en la reunió científica del Grup de Treball 2 (WG2 – The Evolution of Salt), centrada en l’estudi dels processos evolutius dels dipòsits salins i la seva relació amb els canvis ambientals i culturals. La trobada es va celebrar a Salzburg del 27 al 29 de maig i va ser organitzada pel projecte SaltAges i la Universitat de Salzburg.
Paral·lelament, l’IREC va impulsar fa unes setmanes un escape room sobre la Vall Salina de Cardona, una proposta innovadora de divulgació científica que s’ha presentat en el marc del Grup de Treball 5 del projecte SaltAges, dedicat a les estratègies de comunicació i transferència del coneixement. Aquesta activitat permet descobrir, de manera lúdica i interactiva, la història i la importància de l’explotació de la sal a Cardona a través de proves i enigmes.
La iniciativa també vol retre homenatge a la figura de l’arqueòleg cardoní Joan Serra Vilaró, una figura clau en l’estudi del passat del territori. Amb aquesta doble línia d’acció —la participació en projectes de recerca internacionals i el desenvolupament d’eines divulgatives—, l’IREC reforça el seu paper en la projecció científica i cultural de la Vall Salina i del patrimoni de Cardona. L’escape room es pot consultar en línia a: https://view.genially.com/69bd230c7f7d2dab7ebcf8dc.
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