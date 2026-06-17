El PSC de Navarcles torna a confiar en Sònia Hernández per a les municipals
L’actual regidora, que ja va ser candidata el 2023, repetirà com a cap de llista per a les eleccions del maig
L’actual regidora a l’oposició a l’Ajuntament de Navarcles Sònia Hernández repetirà com a cap de llista del PSC a les eleccions municipals de l’any vinent. Hernández ha estat l’única representant del grup socialista (formació que havia governat al poble en diverses ocasions) durant aquest mandat.
El partit destaca que «la feina feta i el bon coneixement que té de la gestió municipal i del poble en general fa que els militants i simpatitzants l’hagin tornat a proposar», i ha estat ratificada pel Consell Nacional. Així, doncs, inicia el compte enrere de cara a confeccionar una candidatura «àmplia i representativa», amb el propòsit «d’ampliar notablement» la representació municipal, prou com per esdevenir peça fonamental en la composició del proper equip de govern. Actualment, el consistori està governat per ERC, amb l’alcaldessa Alba Pérez al capdavant.
La candidata té 59 anys i fa més de tres dècades que vui a Navarcles i participa en diverses entitats. Políticament, porta dos mandats com regidora a l’oposició, «càrrec que li ha permès un ampli coneixement de la gestió municipal, així com de les mancances en infraestructures, equipaments i serveis», detalla la formació en un comunicat.
També és membre de l’executiva de la Federació XI (Bages, Berguedà i Solsonès) i participa en diverses comissions del partit.
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