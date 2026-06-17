Retards a l'R4 per una avaria en un tren de mercaderies
L'incident a l'estació de Castellbisbal provoca alteracions de més de 20 minuts en el servei habitual
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Una avaria en un tren de mercaderies provoca retards que poden superar els 20 minuts a l’R4. L’afectació s’ha registrat prop de les set de la tarda, quan un comboi aliè a Renfe ha patit una incidència a l’estació de Castellbisbal. De moment, es desconeix quant de temps trigarà el servei a recuperar la normalitat.
La de l'R4 no ha estat l'única incidència d'aquest dimecres a la tarda. Una hora abans, la línia R2 Sud i els trens regionals del sud presenten retards de més de mitja hora a causa d'una incidència a la infraestructura de l'estació de França, a Barcelona, segons ha explicat Renfe. L'avís d'aquesta circumstància s'ha produït cap a tres quarts de set de la tarda.
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