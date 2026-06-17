Santpedor obre la convocatòria per accedir a un habitatge municipal de lloguer assequible
Les sol·licituds es poden presentar del 17 de juny al 15 de juliol i s'adrecen a unitats de convivència d'entre dues i cinc persones que compleixin els requisits de renda establerts
Regió7
L'Ajuntament de Santpedor ha obert la convocatòria per a la cessió d'un habitatge municipal en règim de lloguer per a l'any 2026. L'habitacle s'adreça a unitats de convivència formades per un mínim de dues persones i un màxim de cinc, que compleixin els requisits de renda establerts a les bases de la convocatòria. El termini per presentar les sol·licituds és del 17 de juny al 15 de juliol de 2026.
La regidora d'Habitatge, Marijó Aubarell Cruz, ha celebrat que "ja s'hagi pogut formalitzar el primer lloguer assequible municipal i que ara es pugui obrir una convocatòria adreçada a tota la ciutadania, reduint a dues el nombre mínim de persones de la unitat de convivència i tenint en compte ingressos provinents de prestacions garantides, com ara pensions de jubilació o altres ajudes econòmiques".
La sol·licitud es pot tramitar en línia a través del web municipal o presencialment a l'Ajuntament, a la planta baixa, en horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i els dijous també de 17 a 19 hores. Es pot accedir al tràmit mitjançant l'enllaç següent: https://www.santpedor.cat/seu-electronica/tramits/sollicitud-de-cessio-de-lloguer-dhabitatge-per-a-tothom.html
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