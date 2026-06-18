Alcaldes eslovacs visiten Cardona per conèixer el seu model turístic i patrimonial
La delegació s’ha interessat especialment pels projectes vinculats a la valorització de la sal com a motor de desenvolupament econòmic
Cardona ha rebut la visita d’una delegació d’alcaldes d’Eslovàquia interessats a conèixer de primera mà el model de desenvolupament turístic i patrimonial del municipi bagenc. La visita s’emmarca en un viatge de coneixement sobre la gestió i promoció de recursos patrimonials singulars com a element de dinamització econòmica i territorial.
Durant la seva estada, la delegació ha visitat dos dels principals atractius turístics de la vila: la Muntanya de Sal i el castell de Cardona, on han pogut conèixer les estratègies de conservació, interpretació i promoció que han convertit aquests espais en referents del turisme cultural i patrimonial de Catalunya.
El relat de la sal
Els alcaldes eslovacs també han mostrat un especial interès pel projecte de la Sal de Cardona, una iniciativa que va més enllà de la comercialització del producte i que remarca el relat històric, cultural i identitari vinculat a l’explotació salina.
En aquest sentit, han conegut el funcionament de l’obrador de la Sal, un equipament finançat per un ajut Leader que permet incrementar i diversificar la producció de sal gurmet i que forma part de l’estratègia de posicionament de la marca Sal de Cardona, vinculant patrimoni, gastronomia, desenvolupament local i impacte social.
El projecte ha contribuït a reforçar l’experiència turística al voltant de la vall salina i a consolidar la sal com un dels principals elements identitaris de Cardona.
Els camins de la sal
Durant la jornada també s’ha presentat el projecte ‘L’or blanc’, una iniciativa que té per objectiu recuperar i fer valdre les antigues rutes de comercialització de la sal de Cardona.
El projecte, impulsat pel Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central i la Fundació Cardona Històrica, vol transformar aquests camins històrics de la sal en nous itineraris culturals i turístics, alhora que impulsa la recerca i la divulgació del patrimoni històric, natural i paisatgístic vinculat a aquest llegat mil·lenari.
La visita ha servit per compartir experiències i bones pràctiques en matèria de gestió turística sostenible, així com per mostrar l’aposta de Cardona per la innovació turística basada en la singularitat del seu patrimoni. El model cardoní, que combina patrimoni, cultura, paisatge, gastronomia i experiències vinculades a la sal, ha despertat un notable interès entre els representants eslovacs.
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