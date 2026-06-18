El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages atén més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca
El CDIAP ha inaugurat unes instal·lacions més grans per atendre el creixement de la demanda
Nia Escolà / Mar Martí (ACN)
El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) del Bages atén més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca. En total, l'any 2025 van passar per aquest espai 1.235 nens i nenes, que van ser atesos per 37 professionals. Arran de l'increment de la demanda, el centre ha inaugurat aquest dijous unes instal·lacions més grans que permeten tenir una aula multisensorial i dues sales grans per a fer teràpia de grup, a banda de vuit despatxos per a fer atenció individualitzada. La gerent de l'equipament, Montse Díaz, ha explicat que des de la pandèmia han notat un "increment en les dificultats de desenvolupament dels infants". "Hi ha molts motius, des de socials i socioeconòmics, fins a més exposició a les pantalles", relata.
El CDIAP del Bages, que també atén infants de 5 pobles del Moianès, ha inaugurat aquest dijous l'ampliació de les seves instal·lacions per fer front a l'increment de la demanda del servei. El centre -que fa uns quaranta anys que està en servei- ocupa unes instal·lacions cedides gratuïtament pel Consell Comarcal del Bages. Ara, l'Associació Montserrat Claret Arimany -entitat que gestiona el CDIAP- ha comprat un local adjacent a l'existent i ha pogut guanyar 200 metres quadrats més. El cost de la compra i reforma ha estat d'uns 530.000 euros i l'entitat ha rebut una subvenció del Departament de Drets Socials.
L'ampliació ha permès incorporar una aula multisensorial i dos espais grans on es podrà fer teràpia de grup. Aquesta ampliació, ha explicat la gerent de l'equipament, Montse Díaz, "permetrà atendre els infants amb més qualitat", ja que "s'han millorat les condicions de l'atenció terapèutica". Díaz ha valorat especialment la incorporació de l'aula multisensorial, que permetrà "atendre sobretot els infants més greus, aquells que tenen dificultats de relació i comunicació o els infants amb pluridiscapacitats".
Un equipament "necessari" per atendre l'increment de demanda
Els CDIAPs són un servei "clau" per detectar i acompanyar dificultats en el desenvolupament dels infants. Segons dades del 2025, un de cada deu infants de 0 a 6 anys passa per un CDIAP a Catalunya. En el cas del Bages, més d'un 15% dels infants de la comarca fan servir aquest recurs. Els trastorns més habituals són els de llenguatge o els de comunicació i relació, i hi ha hagut un increment important dels diagnòstics relacionats amb l'espectre autista.
El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages depèn de l’Associació Montserrat Claret Arimany, una entitat sense ànim de lucre que té un concert amb Drets Socials de la Generalitat. El president de l'associació, Pep Claret, ha dit que l'ampliació de les instal·lacions era una "necessitat" per poder "atendre correctament els infants". "Aquest creixement ens permet afrontar el futur amb un model de qualitat que és el que desitgem donar", ha afegit.
Claret ha destacat la importància de l'"atenció precoç" en els infants, ja que "poder detectar a temps algunes petites mancances farà que, molt probablement, es puguin corregir". De fet, el president de l'associació ha explicat que, de tots els infants que passen pel centre, "més de la meitat ja no necessiten cap mena d'atenció quan passen la franja d'edat dels 6 anys".
Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, s'ha mostrat molt content per l'ampliació de les instal·lacions perquè "permet reforçar el servei i l'atenció cap a les famílies". Hernàndez ha recordat que el CDIAP és un recurs "gratuït i universal" i, per tant, "d'accés igualitari per a tothom i molt necessari".
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