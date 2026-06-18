David Vargas repetirà com a cap de llista del PSC a Artés
El candidat a les eleccions del 2027 és l’únic representant dels socialistes al ple municipal artesenc en aquest mandat
David Vargas Márquez repetirà com a alcaldable del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) a Artés a les eleccions municipals del 2027, després que ha estat ratificat oficialment per a aquest càrrec. Ja va encapçalar la llista als comicis del 2023, quan va obtenir un únic regidor i, per tant, al llarg d’aquest mandat ha estat el representant en solitari de la formació als plens municipals.
Vargas ha anunciat la voluntat d'impulsar una candidatura de progrés sota el nom de Totes Som Artés-Candidatura de Progrés, el que pretén ser «un espai obert» que «neix amb la vocació d'aglutinar persones provinents de diferents sensibilitats progressistes, del teixit associatiu, cultural, esportiu, social i econòmic del municipi».
«L'objectiu», segons ha destacat, és «construir una candidatura àmplia, transversal i municipalista que representi la diversitat real d'Artés i que posi les persones al centre de l'acció política». En aquest sentit, diu que la nova plataforma vol anar més enllà de les sigles tradicionals i es planteja com un projecte «compartit per totes aquelles persones que vulguin contribuir a construir un Artés més pròsper, cohesionat, sostenible i amb oportunitats per a tothom».
Entre les prioritats de la futura candidatura ha destacat la promoció de l'habitatge assequible per a joves i gent gran, la millora dels serveis públics, el suport al teixit associatiu, la dinamització econòmica i comercial, la sostenibilitat ambiental, la mobilitat «i la defensa d'un model de poble cohesionat socialment i amb una elevada qualitat de vida».
David Vargas Márquez ha subratllat que aquesta candidatura «neix amb la voluntat de sumar, escoltar i construir des de la pluralitat, incorporant totes aquelles persones que estimen Artés i que volen treballar pel seu futur, independentment de la seva trajectòria o sensibilitat política».
Per al PSC, la ratificació de Vargas «representa un important aval a la feina desenvolupada durant els darrers anys i dona el tret de sortida a un nou projecte polític de caràcter ampli, plural i progressista que vol esdevenir una eina de participació oberta al conjunt de la ciutadania».
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