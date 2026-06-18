Els descomptes a la C-16 entren en un període de calma després d’una dècada de canvis
Quan, el 2016, es van començar a aplicar les bonificacions que han derivat en la gratuïtat actual el trànsit a la C-16 havia tocat fons amb menys de 14.000 vehicles diaris
El 2025 ha estat un dels primers anys en la darrera dècada que no hi ha hagut cap canvi, millora o ajustament en els descomptes de l’autopista Terrassa-Manresa (C-16). Evolucions periòdiques que han fet que per a l’usuari aquestes bonificacions s’hagin arribat a convertir en un jeroglífic. Per les modificacions que, com dèiem, s’hi han anat introduint al llarg del temps, però també pels diversos factors i requisits que en condicionen el compliment.
I és que aquest 2026 s’ha complert just una dècada d’aquests descomptes que, en aquest procés evolutiu, han culminat en la gratuïtat de tots els trajectes, sempre que, com dèiem, es compleixin tot un seguit de condicions.
En aquests deu anys s’hi han introduït fins a sis modificacions, i pel departament de Territori de la Generalitat i han passat sis consellers i conselleres diferents, que han promogut o aplicat aquests canvis a la recerca de la modalitat més atractiva.
La versió actual d’aquests descomptes té el seu origen en el que es va implantar el 2016, amb el conseller Santi Vila al capdavant del departament de Territori. Cal tenir present que en aquell moment es venia d’unes xifres de trànsit molt inferiors a les actuals (16.785 vehicles diaris el 2015), i d’haver tocat fons els dos anys anteriors, per sota dels 14.000.
Així, l'1 de gener d'aquell 2016 es posaven en marxa unes noves bonificacions que en aquell moment permetien que, entrant a l'autopista des de la barrera de Sant Vicenç de Castellet/Castellbell cap al nord (i a l'inrevés), el peatge fos gratuït. La idea era que funcionés com a ronda de Manresa evitant la C-55. Però es va fer efectiu només en unes franges horàries molt acotades, de dilluns a divendres no festius. En concret, de 7 a 2/4 d'11 del matí i de 5 a 9 de la tarda, el que es considera hores punta. Però tenien encara una restricció més accentuada. A més de l’horari, hi havia una limitació física afegida. Només eren vàlides per als recorreguts que anaven entre el peatge abans esmentat i l'enllaç número 54 (el que hi ha entre Sant Fruitós i Navarcles), i a l'inrevés.
Més recorregut
Tot just mig any després (el 7 de juliol) el departament de Territori, llavors amb el conseller Josep Rull, admetia la poca incidència d'aquest format i anunciava l'ampliació d'aquest model de bonificació cap a tots els recorreguts cap al nord més enllà d'aquest enllaç 54. Canvi que va entrar en vigor l'1 de gener del 2017. Malgrat tot, aquell primer any (2016) es va aconseguir un augment de gairebé 2.000 vehicles diaris al peatge, fins a situar-se en els 18.500.
Completats tres anys sencers amb aquest nou format, el mateix departament, ara amb un altre conseller al capdavant, Damià Calvet, reconeixia implícitament que no s'havia aconseguit la captació de vehicles cap a l'autopista que es pretenia i que els dubtes que generava en l'usuari la limitació horària podia haver-ne estat el motiu principal.
Davant d'aquesta valoració, el maig del 2020 s'anunciava el tercer canvi en aquest descompte, que es va fer efectiu l’1 de setembre d’aquell any, quan la gratuïtat des del peatge de Sant Vicenç/Castellbell cap al nord i a l'inrevés es va estendre a les 24 hores del dia, de dilluns a divendres laborables. Aquell any i el següent (2021), però, va ser impossible testar la incidència d’aquesta millora de la bonificació, perquè els resultats finals de trànsit diari, molt allunyats dels 22.000 del 2025 (12.700 el 2020, i 15.800 el 2021) van estar absolutament condicionats i trastocats pels accentuats confinaments i les restriccions de mobilitat decretats per la pandèmia de la Covid-19.
L'altra gran novetat, la quarta, va arribar el 2 de gener del 2023. A partir d'aquella data, el que s'ha passat a anomenar oficialment com a Ronda Manresa (circulació gratuïta per l'autopista de Sant Vicenç cap al nord i a l'inrevés) va començar a ser accessible sense necessitat de teletac, amb l'aplicació del registre previ de matrícules, novetat introduïda pel conseller Juli Fernández (que l’octubre del 2022 havia agafat el relleu de Jordi Puigneró). Això va fer que aquell any 2023 s’acabés amb un nou salt destacat en l’ús de l’autopista, que ja va fregar els 19.000 vehicles diaris.
I encara el 2 de gener del 2024 entrava en vigor una nova mesura, en aquest cas es podria dir un retoc, en la modalitat de descomptes que la Generalitat hi ha promogut des del 2016. En concret, s’ampliava la franja horària matinal en què (de dilluns a divendres laborable) s’aplicava un descompte als qui passen pel peatge de Sant Vicenç de Castellet en sentit sud (se’n van cap a Terrassa) o a l’inrevés. Per a aquests trajectes, les bonificacions s’aplicaven llavors dins del que es considera hores punta, que fins al canvi d’any eren, al matí, des de les 7 fins a 2/4 d’11, i a la tarda-vespre de 5 a 9. El que es va implantar amb l’entrada el 2024 va ser ampliar en mitja hora més la franja matinal bonificada, de manera que actualment és efectiva ja des de 2/4 de 7.
Finalment, la sisena i última modificació, que és la versió actual -la de l’extensió de la gratuïtat a tots els recorreguts i dies laborables per a trajectes d’anada i tornada en menys de 24 hores- la va planificar i anunciar la consellera Ester Capella el febrer del 2024 i la va posar en marxa l’actual, Sílvia Paneque, el 4 de novembre d’aquell any.
Descomptes més antics
D’altra banda, cal tenir present que aquest descompte implantat des del 2016 i evolutiu en el temps se superposa en aquest peatge amb un de més antic, que també contribueix a reduir una tarifa exageradament alta.
I és que la història dels descomptes a l'autopista Terrassa-Manresa arrenca deu anys després de la seva posada en servei (el 1989). Va ser el 16 de juliol del 1999 quan la Generalitat va decidir aplicar una primera rebaixa en una via que fins a aquell moment estava tenint molt poca captació (per sota dels 10.000 vehicles de mitjana diària al pas per la barrera). En aquell moment, s'implanten uns descomptes, que segueixen sent vigents, que suposen una reducció del 45% del preu total. Això sí, aquelles bonificacions són només efectives de dilluns a divendres laborables, conscient com ha estat la concessionària des dels seus inicis que el trànsit més important el tenia sobretot els caps de setmana.
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