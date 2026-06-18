Els infants i la cultura popular s’apoderen dels carrers de Sant Joan durant tres dies
La Festa Major Infantil de Sant Joan City arriba amb nous espectacles i diverses sorpreses
Sant Joan de Vilatorrada tornarà a convertir-se, des de demà i fins diumenge, en Sant Joan City amb la celebració de la 37a edició de la Festa Major Infantil (FMI), una de les cites més singulars i estimades del calendari festiu del municipi i la comarca. Organitzada per l’entitat El Sidral amb la col·laboració de l’Ajuntament, la festa arriba enguany sota el lema «La cultura batega, viu-la al carrer», una declaració d’intencions que reivindica la cultura popular com a eix central de les activitats.
La festa arriba enguany amb importants novetats i una aposta clara per la música i la participació familiar. La gran estrena serà la cançó del Xat-1, el nou personatge de la FMI que ja es va estrenar l’any passat, acompanyada d’un videoclip i una coreografia oficial perquè tots els assistents la puguin ballar. La programació inclou nous espectacles, la presentació de la Banda de la FMI i diverses sorpreses que ompliran els carrers d’alegria i festa.
L’edició d’aquest any també ha estrenat una nova pàgina web, una aplicació mòbil i la campanya «Sou imprescindibles», destinada a reforçar la implicació de les famílies i a garantir la continuïtat d’un projecte que, després de gairebé quatre dècades, continua sent un referent de la cultura infantil i familiar al Bages.
La festa arrencarà demà, divendres, amb una gran cercavila de colors inspirada en la cultura popular. Els infants es dividiran en tres recorreguts adaptats a les diferents franges d’edat i es trobaran a l’esplanada de Mas Llobet per assistir a l’espectacle «El Xat-I convoca els megabytes». Després, tots plegats recorreran els carrers del poble fins a la plaça Major, on tindrà lloc una de les activitats més esperades: la gran pluja de confeti.
La jornada continuarà amb el tradicional sopar a la fresca davant de la Ludoteca i culminarà amb el ball disco nocturn, una activitat exclusiva per als infants que converteix Cal Gallifa en una autèntica pista de festa.
La Gran Festassa, dissabte
Dissabte serà el torn de la Gran Festassa a la plaça Major. A partir de les cinc de la tarda, els participants podran gaudir d’un Holi Festival, una ensabonada i una ruixada que ompliran de color i diversió el centre del municipi.
Quan es faci fosc, el protagonisme passarà al Correfoc Infantil, una de les activitats més emblemàtiques de la FMI. La vetllada començarà al Parc Catalunya amb «El conte del correfoc» i continuarà amb el recorregut pels carrers del poble. Els infants més petits podran participar-hi acompanyats de les seves famílies en el primer tram. La cloenda arribarà de nou al Parc Catalunya amb l’espectacle «El país del foc», ple de novetats i protagonitzat pels nens i nenes de l’Aula de Correfoc Infantil.
La festa es tancarà diumenge amb una matinal plena d’activitats al Parc Catalunya. Tallers, manualitats, estampació de samarretes, una exposició del bestiari del correfoc, activitats dinàmiques i una matinal d’escacs ompliran l’espai durant tot el matí gràcies a la col·laboració de diverses entitats.
Paral·lelament, davant de Cal Gallifa, se celebrarà la Fireta de la FMI, amb minijocs familiars i premis aportats pels establiments col·laboradors. Una altra de les novetats destacades serà la trobada de capgrossos de diferents colles de Catalunya, que recorreran els voltants del parc en cercavila.
La cloenda oficial arribarà a 2/4 d’una del migdia amb l’espectacle «Tradicions, gresca i molta festa», a càrrec de l’Aula d’Arts de Carrer, que promet un viatge per la cultura popular pensat per a tota la família. Després, el tradicional vermut a Cal Gallifa posarà el punt final a tres dies d’activitats
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