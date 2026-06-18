La gratuïtat en dies laborables porta un rècord de trànsit a l’autopista
El peatge del tram Terrassa-Manresa va assolir el 2025 la xifra màxima de pas de vehicles, una mitjana de 22.000 al dia, quan en els seus 37 anys només en dues ocasions havia superat els 20.000
El tram del Bages de l’autopista Terrassa-Manresa va assolir l’any passat el seu rècord de trànsit en 37 anys de funcionament, trencant sobradament el que fins ara havia estat el seu sostre de 20.000 vehicles de mitjana diària al pas pel peatge de Sant Vicenç de Castellet/Castellbell. Llindar que només s’havia superat en dues ocasions, a la primera dècada d’aquest segle.
Ara sí, els descomptes en tots els recorreguts i durant l’any sencer hi han tingut una incidència clau i s’han notat en la capacitat de captació d’aquesta via. El que no significa que s’hagi convertit en una solució per al conjunt de la mobilitat en el corredor del sud del Bages, ja que els trams equivalents de la C-58 i, sobretot, de la C-55 continuen assumint xifres molt superiors amb franges de saturació. Sí, però, que ha aportat un cert reequilibri.
En concret, al llarg del 2025 es van registrar a la barrera del Bages d’aquesta C-16 el pas d’un total de 8.038.569 vehicles, el que suposa un augment de l’11% respecte de l’any anterior, 808.000 vehicles més. Per fer-ho equiparable i comparable a la gràfica que Regió7 ha anat recollint des de la seva posada en servei, el 1989, aquesta xifra suposa una mitjana diària de 22.023 vehicles circulant per aquest peatge. D’aquests més de 8 milions d’usuaris, gairebé tres quartes parts (5,7 milions de trajectes) van passar per la barrera troncal (la central, que correspon a vehicle que fan el trajecte complet), mentre que el 29% va entrar o sortir de l’autopista en aquest punt, per la barrera lateral. Tot plegat suposa un increment de més de 2.000 vehicles cada dia en aquest peatge en comparació amb el 2024, quan la mitjana (IMD) va ser de 19.807 vehicles.
Incidència en el peatge troncal
Precisament, una de les dades que més posa de manifest la clara incidència que ha tingut en aquest increment de trànsit l’entrada en vigor de l’última modalitat de descomptes és la variació que han experimentat totes dues barreres entre un any i l’altre. Completament oposades. Així, el peatge troncal de Sant Vicenç/Castellbell va sumar el 2025 més d’un milió de vehicles més, en comparació amb el 2024, un creixement del 23,8%. En canvi, a la barrera lateral el que hi va haver va ser una clara disminució de trànsit, gairebé 300.000 vehicles menys al llarg de tot l’any (una baixada de l’11%).
Aquesta variació tan contrastada i oposada té una clara fonamentació, com dèiem, en els descomptes. Cal tenir present que fins fa un any i mig, les bonificacions havien incidit bàsicament en la barrera lateral perquè el que s’havia fomentat era l’ús de l’autopista gratuïta exclusivament com a ronda de Manresa (del peatge cap al nord i a l’inrevés).
En canvi, la gran novetat que es va implantar a final del 2024 (el novembre), i que, per tant, ha tingut incidència al llarg de l’any passat, és la gratuïtat a tots els recorreguts entre Manresa i Terrassa, també pel peatge central. Són tots aquells que tenen un cost zero sempre i quan es fan de dilluns a divendres laborables amb un trajecte d’anada i un de tornada en menys de 24 hores (el que s’ha batejat com a ‘mobilitat obligada’), i subjecte a altres requisits com ara disposar d’un sistema de pagament dinàmic (Teletac) i haver fet prèviament un registre de matrícula a través de la web de l’empresa concessionària, Autema.
Ara fa tres anys, el que va incidir clarament va ser la posada en funcionament (des del gener del 2023) del sistema de registre de matrícules per poder utilitzar gratuïtament (sense necessitat de teletac) l’anomenada Ronda Manresa. Aquest traçat passa només a partir de l’entrada i sortida per la barrera lateral de Sant Vicenç/Castellbell.
Lluny del sotrac de la covid
El que és un fet és que, amb l’entrada en vigor dels últims descomptes, l’autopista Terrassa-Manresa va assolir l’any passat el volum de trànsit més alt de la seva història registrat al peatge. Fins ara, el sostre l’havien marcat els anys 2007 i 2008, que era l’única vegada des de la posada en servei d’aquesta via, el 1989, que pel peatge hi havien passat més de 20.000 vehicles de mitjana diària (el rècord eren 20.848). Ara s’han superat, tot i que per poc, els 22.000.
Abans de l’arribada de la covid, aquesta C-16 ja havia mostrat una progressiva línia de creixement, coincidint amb l’aplicació, el 2016, dels primers formats dels nous descomptes, de manera que es va passar dels menys de 14.000 vehicles diaris del 2014 als més dels 19.000 dels anys 2018 i 2019. Una evolució que es va veure fulminada el 2020 amb les estrictes restriccions decretades, ja que la caiguda de trànsit va ser d’un terç (més de 6.000 vehicles) i es va situar aquell any en 12.726 de mitjana diària al pas per barrera. El 2019, abans de la pandèmia, l’autopista va registrar un ínfim descens del 0,1%, però en tot cas en aquell moment consolidava l’augment que havia marcat al llarg de cinc anys i la seva aproximació cap a una xifra de referència, com són els 20.000 que ara s’han tornat a superar per tercera vegada en 37 anys.
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