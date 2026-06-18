El Grup Ítaca crearà un gran espai d'oci diürn i nocturn a Sant Fruitós de Bages
El complex és un nou concepte que situa en un mateix espai una zona de concerts per a 3.000 persones, una piscina, un restaurant, àrea de fitness i bar i terrassa amb una inversió de 3 milions
L’empresa dedicada a l’oci i la restauració, Mentissa Otium S.L., coneguda popularment com a Grup Ítaca, ha rebut la concessió d'un espai d'11.332 m2 a Sant Fruitós de Bages, per desenvolupar-hi un gran centre d'oci, amb espai per a concerts, amb piscina, restaurant, bar, zona de fitness i l'Ítaca market, que ha estat marca identificativa de l'empresa, entre d'altres. L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha anunciat avui el dret d'ús de la parcel·la de titularitat municipal per 50 anys. El complex, que presenten per acollir propostes d'oci diürn i nocturn, se situa en un polígon entre el cementiri de Sant Fruitós i la carretera C-25, a l'alçada, aproximadament, de l'aeròdrom on actualment hi treballa una empresa de paracaigudisme (a la part sud d'aquesta via, però.
Sergi Torra, un dels membres del Grup Ítaca, ha assegurat a Regió7 que es tracta d'"una proposta molt ambiciosa", una idea que neix dels 12 anys d'experiència acumulats fins ara a Ítaca i com a organitzadors i gestors d'altres espais i esdeveniments, i de la identificació de quina és la proposta d'oci que ara està valorant la ciutadania. Torra assegura que el futur ja no està en les discoteques com les hem entès fins ara, sinó en aquests espais d'usos múltiples i que poden tenir un "comportament camaleònic" per adaptar-se a diferents iniciatives. La inversió és d'uns 3 milions d'euros i el nou equipament hauria d'entrar en funcionament en un any, el juny del 2027, segons ha assegurat el mateix Torra.
L'Ajuntament de Sant Fruitós ha explicat que "la companyia preveu impulsar en aquest espai un nou concepte d'oci, cultura i entreteniment de temporada que integrarà, en un únic recinte, diverses activitats destinades a diferents públics i formats". El projecte es concep com un espai polivalent que combinarà les funcions de lleure diürn i nocturn, sala de concerts, recinte per a festivals, piscina, mercat d'artesania i gastronomia, així com zones de restauració i servei de bar. I l'empresa també preveu que hi pugui haver tot tipus de trobades d'empresa o de grups. L'Ajuntament fa la cessió d'ús a canvi d'un cànon anual que Mentissa Otium S.L haurà de satisfer.
L'objectiu és crear "una proposta innovadora i de referència al territori, amb una oferta estable i adaptada a les noves tendències de consum cultural i d'oci". Mentissa Otium S.L. compta amb una àmplia trajectòria en la gestió i promoció d'iniciatives vinculades a l'entreteniment i els esdeveniments. Entre els seus projectes destaquen l'Ítaca Market, les carpes d'estiu Menfis i la programació d'esdeveniments musicals a la comarca del Bages sota les marques WOW! Club, Stroika i Coco Club. El grup Ítaca l'integren tres socis actualment: Ferran Garrigó, Roger Rodié i Sergi Torra.
"La iniciativa de cessió d’ús de parcel·les municipals, impulsada per l’Ajuntament, contribueix a consolidar el desenvolupament dels polígons de Sant Fruitós de Bages, afavorint la implantació de noves activitats econòmiques, la dinamització del teixit empresarial i la creació de nous llocs de treball", segons han comentat fonts municipals.
L'empresa veu aquesta instal·lació a Sant Fruitós de Bages com un model de futur que sigui exportable a altres llocs. Com explica Torra, es tracta de crear "un espai de platja a l'interior del país", però, alhora, de tenir un model per poder-lo portar a llocs de platja. "Volem que sigui un oasi mediterrani" al Pla de Bages, explica l'impulsor del projecte. La part arquitectònica del complex està en mans del despatx de l'arquitecte Enric Serrat i Tort. L'arquitecta Marta Castellano té cura del paisatgisme dels espais.
S'hi preveu activitat durant tot l'any, perquè el concepte és un espai a l'aire lliure, però que estaria cobert, amb una gran cúpula transparent, "que s'hi pugui estar, veient les estrelles", com explica gràficament Torra. Sobre propostes anteriors, destaca un gran escenari per fer-hi concerts de fins a unes 3.000 persones. La piscina i la zona Ítaca Market que s'ha popularitzat en espais anteriors del grup jugarien un paper de centralitat en el projecte al voltant del qual s'articularia una proposta d'espais com un restaurant per a unes 100 persones, bar i un centre de fitness per a fer-hi activitats programades de pilates reformer, de barre, de força... "Un espai per a grups petits, que l'usuari pugui venir a fer la seva classe i, si vol, es pugui quedar a fer una beguda a la terrasseta del bar", explica Torra. En tot cas, l'empresari vol defugir de la idea del gimnàs, perquè la voluntat és poder fer treball amb grups reduïts i propostes programades.
Per dur a terme aquesta activitat, el grup impulsor té en marxa un estudi de mobilitat, també. En un futur, la connexió s'hauria de poder fer directament des de la C-25, eix Transversal, amb un enllaç que resoldria la connectivitat tant del nou espai d'oci com de "Saltamos", l'empresa de paracaigudisme. Actualment, el camí per accedir neix de la rotonda que hi ha a la zona de l'escola Paidos i la Companys, a la carretera C-16c, l'accés al cementiri de Sant Fruitós, des d'on es pot continuar cap a aquesta zona. Sí que hi ha decidit disposar d'una àmplia zona d'aparcament i d'un espai d'arbres entre el cementiri i la zona lúdica, per tal de fer de pantalla visual.
El grup d'oci, enguany, ha traslladat una part central de la seva activitat, el model Ítaca Market, a l'exterior de la discoteca Menfis, que ja està en funcionament. La discoteca pròpiament té els dies comptats, però, perquè l'edifici requeriria importants reformes i perquè, com manté Torra, ja no és el model que el jovent vol tenir per al seu esbarjo musical nocturn. El que ha estat un dels referents de les nits a la comarca del Bages durant dècades pot donar pas a una zona de naus per a la logística, que desenvoluparia el mateix grup, actual propietari de la discoteca. De fet, completaria la dimensió industrial d'aquesta zona del Bages.
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