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Presenten un nou recurs educatiu per apropar les curiositats geològiques de la Catalunya central a les escoles

El Museu de Moià va organitzar una sessió formativa amb centres educaitus de la comarca per donar a conèixer l'eina pedagògica

La sessió informativa organitzada pel Museu de Moià va comptar amb la paticipació de representants de diferents centres educatius

La sessió informativa organitzada pel Museu de Moià va comptar amb la paticipació de representants de diferents centres educatius / MUSEU DE MOIÀ

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Regió7

Manresa

El Museu de Moià va organitzar una sessió formativa per presentar una nova activitat educativa a les escoles i instituts de la comarca. Es tracta de la maleta didàctica, un recurs del Geoparc amb activitats per apropar les curiositats geològiques de la Catalunya central a l’alumnat.

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