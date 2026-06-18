Presenten un nou recurs educatiu per apropar les curiositats geològiques de la Catalunya central a les escoles
El Museu de Moià va organitzar una sessió formativa amb centres educaitus de la comarca per donar a conèixer l'eina pedagògica
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Regió7
Manresa
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