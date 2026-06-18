Sant Fruitós celebrarà una matinal plena d’activitats cinegètiques amb la Fira del Caçador
La celebració serà el diumenge 28 de juny al voltant del Bosquet i la plaça Alfred Figueras
La caça i les activitats vinculades al món cinegètic tornaran a ser protagonistes a Sant Fruitós de Bages el diumenge 28 de juny amb la celebració de la 9a edició de la Fira del Caçador.
Des de les 8 del matí i fins a les 2 del migdia, el Bosquet i la plaça Alfred Figueras es convertiran en l’epicentre d’una jornada que reunirà aficionats, professionals i públic interessat en el sector. La fira estarà distribuïda en diferents espais temàtics que permetran als visitants gaudir d’un ampli ventall d’activitats i exhibicions.
Entre les propostes destacades hi haurà exhibicions de gossos de caça, una exposició i espectacle d’aus rapinyaires, així com espais per practicar el tir amb arc i el tir amb aire comprimit. També s’hi podran trobar estands especialitzats amb productes i complements relacionats amb la caça i el món caní.
La programació inclourà, a més, un concurs de bellesa canina puntuable per al Campionat de Catalunya, en què es valoraran aspectes com l’estil, la morfologia i les aptituds dels animals. Els assistents també podran gaudir d’una exhibició de gossos de treball especialitzats en tasques de seguretat, rescat i detecció de substàncies, entre d’altres.
La jornada finalitzarà amb l’acte de lliurament de premis dels diferents concursos i activitats celebrats al llarg del matí, a partir de 2/4 de 2 del migdia.
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