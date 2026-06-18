Sant Joan ampliarà el pont de sota l’empresa Mafrica per fer-lo més segur
El nou viaducte de la carretera que va a Fonollosa passarà dels 6 metres d’amplada actuals a més de 9, i estarà enllestit entre febrer i març
La Diputació de Barcelona treballarà a partir de l’octubre i durant cinc mesos en les obres d’ampliació de pont de la carretera BV-3008 sobre la riera de Fonollosa, molt a prop de l’empresa Mafrica, al terme de Sant Joan de Vilatorrada, per millorar la seguretat d’un viaducte estret i amb un revolt tancat en un dels seus extrems. El projecte, que ja s’ha adjudicat a l’empresa ICMAN, s’acaba de presentar en públic per part de tècnics de la Diputació.
El pont es troba al punt quilomètric 1+330 de la carretera que comunica Sant Joan amb Fonollosa, i la freqüenten tant els treballadors de l’empresa com persones que es desplacen entre totes dues poblacions i que la fan servir com a alternativa a l’eix transversal, amb una circulació de 1.737 vehicles diaris de mitjana. Sovint hi passen camions o maquinària pesada que tan sols disposen d’una amplada de 6 metres en un viaducte que, a més, no té voral, i les baranes laterals no compleixen la normativa perquè han de ser més rígides, segons que apunten tècnics de la Diputació. Per això s’ampliarà i es corregirà el traçat per fer-lo més segur en les dues entrades suavitzant el radi dels revolts. A més, es millorarà el ferm, els sistemes de drenatge i la senyalització, i se substituiran les baranes actuals per unes de formigó.
L’ampliació del pont serà simètrica i passarà dels 6 metres actuals als 9,25. Això és un guany de més de 50%, i permetrà disposar de dos carrils de 3 metres cadascun i un metre de voral per costat, a banda de les contencions de formigó.
Entre 3 i 4 setmanes tancat
Per als treballs, que afectaran un tram de 210 metres i tenen un pressupost de licitació de 568.665 euros, es faran servir lloses prefabricades, que permeten guanyar rapidesa en la construcció i reduir al mínim l’afectació per al trànsit, apunten fonts de la Diputació.
Malgrat tot, es preveu suprimir totalment la circulació pel pont durant les «tres o quatre setmanes» en què hi haurà els treballs més intensos de col·locació de les lloses. Es calcula que serà cap al gener, i en aquest temps s’aconsella utilitzar la C-25 com a alternativa més segura. Durant la resta de setmanes d’obres, es donarà pas alternatiu pel pont mitjançant la instal·lació de barreres o la regulació amb semàfors.
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