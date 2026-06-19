El jurat considera culpables tres dels quatre acusats del crim de Callús
Els membres del jurat han deliberat durant gairebé dos dies sobre la mort d'un jove a Callús el 2024
El jurat del crim de Callús ha emès el seu veredicte aquest vespre. Considera culpables, per unanimitat, a 3 dels 4 acusats de la mort de Sambayel Koita, el jove de 28 anys que va ser trobat mort el febrer de 2024 a Callús. Per la seva banda, ha absolt el quart acusat.
Els membres del jurat consideren que un home i una dona, mare i fill, són culpables d’homicidi dolós. Han acceptat les tesis de l'acusació particular i del fiscal segons les quals van treure la víctima de la casa on es trobaven, al passeig Anselm Clavé de Callús, i el van deixar abandonat a la seva sort, malgrat que eren conscients que anava ferit per una ganivetada.
Ganivetada causada, ho va admetre des del primer moment, pel tercer dels acusats, al qual el jurat culpa per unanimitat del delicte de temptativa d'assassinat. La seva defensa va al·legar en tot moment que ell no va participar en la decisió de treure la víctima del pis, sinó que només el va apunyalar per l'esquena per un tema de gelosia.
El quart detingut pel cas ha quedat absolt. En aquest cas, la fiscalia l'acusava, com a la resta, d'assassinat, però no així l'acusació particular. Per al jurat, ha quedat demostrat que, malgrat que es trobava al mateix pis que la resta, on van passar els fets, aquest home es va preocupar d'ajudar la víctima i, en tot cas, no va fer res contra ella.
Ara queda esperar la sentència que dicti el tribunal sobre el veredicte del jurat, que segurament no s'adirà amb les peticions fiscals de 18 anys de presó per assassinat. El cas va quedar vist per a sentència dimecres, i el jurat ha deliberat fins aquest divendres a la tarda.
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