L’ICS Catalunya Central adjudica totes les places de nous residents
El 30 de juny s’incorporen els professionals en formació, 32 de medicina i 13 d’infermeria
Directius de l’ICS Catalunya Central han donat la benvinguda aquesta setmana a la quarantena de nous residents de Medicina i Infermeria Familiar i Comunitària que s’incorporaran d’aquí a deu dies a les places assignades.
En concret, el pròxim 30 de juny s'incorporen un total de 32 professionals de medicina i 13 d'infermeria —el total de places que oferia la institució—, els quals faran la residència per ser especialistes en els propers 4 i 2 anys respectivament en familiar i comunitària. Tots ells cursaran la seva especialització als equips d'atenció primària (EAP) que són centres docents.
La sessió de benvinguda, que va tenir lloc al CAP Bages, va comptar amb la benvinguda a càrrec de la gerent de la institució sanitària, Núria Prat, i la cap d'estudis de la Unitat Docent, Laura Camps. Les responsables van encoratjar els residents davant la nova etapa que enceten i els van garantir que tindran la formació més completa als EAP del territori.
La jornada també va comptar amb les ponències sobre llengua, amb la referent lingüístic, sobre prevenció de riscos laborals i recursos humans, així com la participació dels dos col·legis professionals: el de medicina i el d'infermeria.
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