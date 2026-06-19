L'Ajuntament de Gaià desaconsella el bany a la zona on dissabte va morir un noi ofegat
La setmana vinent s'instal·laran cartells provisionals amb advertències, a l'espera dels definitius
Davant la previsió de temperatures elevades durant els dies vinents i l'increment de visitants que això comporta als espais fluvials, l'Ajuntament de Gaià considera "especialment important recordar que aquesta zona presenta riscos naturals", en referència a l'anomenada platja de Gaià, una roca plana sota la resclosa de l'Ametlla de Merola, que molta gent fa servir per banyar-se.
A aquest punt, dissabte passat, hi va perdre la vida un jove de Navàs que s'estava banyant amb uns amics. Els corrents i les branques enfonsades van impedir que pogués tornar a sortir a la superfície.
Segons l'alcaldessa de Gaià, Núria Casanovas, "ja hem encarregat els cartells informatius per la zona de la resclosa. La senyalització advertirà dels riscos en aquest tram del riu, especialment els relacionats amb els corrents i els remolins que es poden generar aigües avall de la resclosa". Així mateix, s'hi inclourà la recomanació de no banyar-se en aquest indret per motius de seguretat, atesa la presència d'aquests riscos naturals i l'absència de servei de vigilància i salvament.
El cartell també incorporarà recomanacions de prudència i recordaran la prohibició d’abandonar residus, així com la necessitat de mantenir la zona neta i respectar l'entorn natural.
El model definitiu de cartell no estarà disponible fins a mitjans de juliol, l'Ajuntament n'ha encarregat un altre de caràcter provisional que es col·locarà de manera immediata, previsiblement a principis de la setmana vinent, per tal que la informació estigui disponible al mes aviat possible.
Mentrestant, l'Ajuntament de Gaià i el de Puig-Reig, treballen per a, directament, prohibir el bany a la zona. Això presenta un dubte de competències entre l'Agència Catalana de l'Aigua, l'empresa propietària de la resclosa, i els ajuntaments, que estan analitzant la situació. Segons Casanovas, "tot i que apunta que es tracta d'un àmbit integrat a la llera del riu, i per tant sotmès principalment a les competències de l'ACA, mentre s'aclareixen definitivament aquests aspectes els ajuntaments hem decidit actuar de manera preventiva amb la col·locació de la senyalització esmentada".
El dia 30 està prevista una reunió amb el director de l'ACA per la situació d'urgència de la instal·lació de la depuradora de Galera, i "aprofitarem aquesta trobada per abordar també la situació de la resclosa i acabar de concretar les actuacions i responsabilitats que corresponen a cada administració amb relació a aquest espai".
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