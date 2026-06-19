Música, tradició i propostes per a totes les edats ompliran d’activitat la festa major de Sant Fruitós
Els concerts de Miki Núñez i Studio 54, la sessió de la DJ Mina Ritz, la primera edició del pubillatge infantil i la Festa de Colors i Escuma del Batibull són alguns dels actes destacats
Sant Fruitós de Bages viurà del 30 de juny al 6 de juliol una nova edició de la festa major d’estiu, una setmana plena d’activitats que combinarà música, tradició, cultura popular, esport, gastronomia i propostes familiars per a tots els públics.
La programació arrencarà amb el Batibull, la festa major infantil, que durant tres dies convertirà el Cobert de la Màquina de Batre en el marc de les activitats per als més petits. El dimarts 30 de juny, Rah-mon Roma obrirà el programa amb el Batibull de Ballaruca d’Arreu del Món, una proposta musical i participativa per descobrir ritmes i danses de diferents cultures. Aquella mateixa nit, les piscines municipals acolliran una nova edició de la tradicional banyada nocturna amb inflables aquàtics.
L’endemà, el dimecres 1 de juliol, serà el torn del Batibull de Música amb Jordi Tonietti, un dels grans referents de l’animació infantil a Catalunya, que oferirà un espectacle carregat de cançons, contes i humor.
Com cada any durant els dies del Batibull els més petits podran gaudir amb l’inflable de la Màquina de Batre, que aquest any es complementarà amb una avioneta de l’Aeroclub Barcelona Sabadell on podran simular un vol els més petits.
Paral·lelament, el Teatre Casal Cultural acollirà l’estrena d’El río que somos, el primer llargmetratge del director santfruitosenc Àlex Duch, que es presentarà amb un col·loqui posterior amb el mateix director.
El dijous 2 de juliol culminarà el Batibull amb una de les activitats més esperades pels infants: la festa familiar amb música, animació i escuma per combatre la calor estiuenca. La jornada es completarà amb un taller de bombolles de sabó organitzat per l’espai socioeducatiu municipal Cal Clic.
Tapes i arrencada de la festa gran
Al vespre, la pista del Bosquet acollirà el tradicional Set de Tapes, que donarà el tret de sortida als dies centrals de la Festa Major.
Divendres 3 de juliol
Serà una de les jornades amb més activitat. A la tarda tindrà lloc l’acte de proclamació de les pubilles i hereus de Sant Fruitós, que enguany incorpora com a novetat la primera edició del pubillatge infantil, amb l’elecció de la pubilleta i l’hereuet del municipi. La cultura popular també hi serà present amb l’actuació dels geganters i l’esbart Som Riu d’Or.
La jornada continuarà amb la Festa Andalusa, que inclourà les actuacions dels grups de l’Escola de Ball Lourdes Jiménez i el concert de Masamadre.
A la nit arribarà un dels grans reclams de la festa, el concert de Miki Núñez. El cantant terrassenc, una de les figures més destacades del panorama musical català actual, presentarà el seu nou espectacle al Cobert de la Màquina de Batre. La festa continuarà fins a la matinada amb l’actuació del grup de versions Band The Cool.
Dissabte 4 de juliol
Començarà amb activitats esportives dins del programa Sant Fruitós en Joc i amb la celebració del 13è Memorial Miquel Martínez de futbol veterà. A la tarda hi haurà ball country i line dance, i posteriorment una de les propostes més originals de la programació: el Freakibingo, una activitat que combina humor, música i participació del públic.
La nit de dissabte tornarà a ser un dels moments àlgids de la Festa Major amb Studio 54, tribut a la música disco que farà reviure els grans èxits de les dècades dels setanta i vuitanta. Tot seguit, la DJ Mina Ritz, una de les artistes emergents amb més projecció internacional, posarà el punt final a la jornada amb una sessió carregada de ritme, llum i efectes visuals.
Diumenge 5 de juliol
Estarà marcat per les activitats més tradicionals, amb la missa a l’església de la Sagrera, la ballada de sardanes amb la Cobla Manresa i el vermut popular. A la tarda i al vespre, l’Orquestra Venus protagonitzarà el concert i el ball de Festa Major al Cobert de la Màquina de Batre.
Dilluns 6 de juliol
Arribara la cloenda amb el tradicional sopar de carmanyola i l’espectacle d’humor d’en Peyu. L’humorista presentarà ‘La niña bonita’, un muntatge participatiu que combina teatre, improvisació i humor per fer gaudir públic de totes les edats.
Un any més, la Festa Major comptarà també amb el Tros Jove, que del 2 al 4 de juliol oferirà activitats, música, sopars i espais de trobada per als joves del municipi a l’aparcament del camp de futbol.
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