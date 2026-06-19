Dissabte 20 de juny
A quina hora surt la Volta Ciclista Femenina de Sant Vicenç de Castellet?
El municipi des prepara per acollir aquest dissabte la sortida de la segona etapa. Consulta les afectacions i per on passarà
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Regió7
Sant Vicenç de Castellet acollirà aquest dissabte, 20 de juny, la sortida de la segona etapa de la Volta Ciclista Femenina, que tindrà un recorregut de 130 quilòmetres amb arribada a la Molina. El pilot, amb les 160 ciclistes, sortirà de l’espai U d’Octubre a les 9.50 hores, però ja abans hi haurà activitats i afectacions al trànsit.
Segons informa l'Ajuntament, a partir de les 9 del matí es farà el control de firmes i la presentació dels equips, en què destaca la participació de la catalana Paula Blasi, sensació del ciclisme mundial aquesta temporada, i de la llegenda neerlandesa Marianne Vos, triple campiona mundial i guanyadora de la Volta l’any 2024.
Afectacions de trànsit
La sortida del pilot obligarà a tallar la circulació de vehicles dissabte entre 8 i 11 h als carrers Barcelona i Mestre Massana, mentre que la circulació també quedarà prohibida coincidint amb el pas de les ciclistes al Passeig de Francesc Macià, Passatge dels Catalans, Plaça del Pi, Avinguda Secretari Canal i carrer Eduardo Peña.
Els espais d’aparcament de tot l’entorn de l’espai U d’octubre quedaran restringits des de divendres a les 22 h i fins dissabte a les 11.30 h.
El recorregut
El recorregut de la prova a Sant Vicenç de Castellet començarà a l’espai U d’octubre i continuarà cap al carrer Barcelona, Passeig de Francesc Macià, carrer del Mestre Massana, Passatge dels Catalans, plaça del Pi, Avinguda Secretari Canal i carrer Eduardo Peña en direcció al Pont de Vilomara.
La Seguretat
El consistori mobilitzarà la Policia Local, l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil i un grup de persones voluntàries que ajudaran en les tasques de control per assegurar el pas del pilot.
El consistori té signat un contracte de tres anys amb la Volta Ciclista a Catalunya i l’any que ve tornarà a ser punt de sortida d’una etapa, en aquest cas de la competició masculina.
Tots els detalls de la prova es poden consultar a través de la pàgina web https://voltacatalunyafemenina.cat/
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