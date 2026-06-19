Sallent es converteix en l'escenari d'una desfilada de moda
L'esdeveniment va comptar amb 69 models de totes les edats i 12 establiments locals
Regió7
El centre comercial de Sallent es va convertir en l’escenari de la cinquena edició de la desfilada de moda. La desfilada va comptar amb 69 models de totes les edats i 12 establiments locals de moda, complements, calçat, òptica, perruqueria i estètica. Els comerços van presentar les seves millors col·leccions.
Els models van desfilar sobre una gran catifa de color verd que donava la volta des de la plaça de la Verdura fins a la plaça Anselm Clavé, amb un decorat primaveral de cintes de colors.
La desfilada també va tenir una molt bona acollida entre el públic assistent, amb un gran nombre de veïns i veïnes i persones provinents de fora del municipi.
Per completar la jornada, hi va haver un taller de circ i uns cavallets ecològics.
La regidoria de Promoció Econòmica agraeix la participació i implicació dels comerciants i models per fer possible l’èxit de la jornada.
- Troben mort un jove de 20 anys a Artés que va sortir a córrer i no va tornar a casa
- El Grup Ítaca crearà un gran espai d'oci diürn i nocturn a Sant Fruitós de Bages
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- Comunicat de la família Messi sobre l’estat de salut del pare de l’astre argentí: «Demanem responsabilitat, prudència i humanitat»
- L'Ajuntament de Casserres alerta de la presència d'uns presumptes lladres a la població
- La CGT de Manresa torna a demanar al govern on han anat a parar 440 tones de cartró recollit selectivament
- Mor als 93 anys Antoni Valentí, que va ser gerent durant més de 30 anys de l'empresa tèxtil Torras Valentí