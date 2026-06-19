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Sallent es converteix en l'escenari d'una desfilada de moda

L'esdeveniment va comptar amb 69 models de totes les edats i 12 establiments locals

Els comerços locals van exhibir les millors peces de roba de les seves col·leccions amb la participació del veïnat del poble

Els comerços locals van exhibir les millors peces de roba de les seves col·leccions amb la participació del veïnat del poble / AJ. SALLENT

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Regió7

Manresa

El centre comercial de Sallent es va convertir en l’escenari de la cinquena edició de la desfilada de moda. La desfilada va comptar amb 69 models de totes les edats i 12 establiments locals de moda, complements, calçat, òptica, perruqueria i estètica. Els comerços van presentar les seves millors col·leccions.

Els models van desfilar sobre una gran catifa de color verd que donava la volta des de la plaça de la Verdura fins a la plaça Anselm Clavé, amb un decorat primaveral de cintes de colors.

Un dels moments de la desfilada de Sallent

Un dels moments de la desfilada de Sallent / Txus Garcia

La desfilada també va tenir una molt bona acollida entre el públic assistent, amb un gran nombre de veïns i veïnes i persones provinents de fora del municipi.

Per completar la jornada, hi va haver un taller de circ i uns cavallets ecològics.

Notícies relacionades

La regidoria de Promoció Econòmica agraeix la participació i implicació dels comerciants i models per fer possible l’èxit de la jornada.

Algunes de les models del municipi que van participar en la desfilada

Algunes de les models del municipi que van participar en la desfilada / AJ. SALLENT

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