Súria ensenya la nova biblioteca, molt més àmplia i moderna que l’actual
Unes 60 persones assisteixen aquest divendres a la primera jornada de visites guiades que hi ha previstes per mostrar les instal·lacions, ja acabades però pendents d’equipar
Un equipament modern, posat al dia, i que multiplica gairebé per deu l’espai actual. Així és la nova biblioteca i centre cultural Califòrnia de Súria, que s’acaba de construir a l’indret on hi havia hagut l’antic cinema del poble, i que l’Ajuntament ha obert aquest divendres al públic amb una visita guiada per tot l’interior, ara que ja s’han enllestit les obres i abans de moblar-lo i de traslladar-hi el fons des de la biblioteca actual, que es farà en els pròxims mesos amb la idea d’inaugurar el nou equipament a finals d’any. Avui es fan les dues primeres sessions de les vuit que s’han programat per ensenyar com és per dins, en les quals han assistit unes 60 persones.
És un edifici de gairebé 2.000 m2 distribuïts en tres plantes per «a una biblioteca radicalment diferent de l’actual», que es troba «en uns baixos que no arriben als 200 m2, i en unes condicions molt per sota dels estàndards de qualitat que corresponen a un municipi com Súria», explica l’alcalde, Albert Coberó.
Amb el nou equipament, espaiós i lluminós, «amplifiquem els espais i donem facilitats», en el sentit que ara, per exemple, «difícilment podem combinar sales silencioses amb les de treball en grup» perquè no hi ha prou lloc. Quant al volum bibliogràfic, «les biblioteques ja no es conceben com un espai amb molts llibres, de manera que ens mantindrem en una quantitat de fons similar, però s’incorporaran elements nous», des de jocs de taula, fins a material digital. El mobiliari «també serà molt més divers i adaptat a usuaris de totes les edats, i els espais més diàfans i amb llum personalitzada».
Un espai d’activitats
De fet, el nou equipament serà una biblioteca (a les plantes primera i segona) i un centre cultural (a la planta baixa).
S’accedirà des de la futura plaça del Rec de les Dones, per la banda del carrer Magí Fàbrega, a un vestíbul que distribuirà els espais amb escala i ascensor. A l’esquerra hi haurà una cafeteria, que donarà a la plaça i amb un horari més extens que el de la biblioteca. A la dreta s’ha adequat una àrea de consulta que també serveixi per a reunions, i com a sala d’estudi nocturn en època d’exàmens, amb l’obertura d’un accés pel carrer Pius Macià.
Passat el vestíbul, decorat amb unes fustes laterals que simbolitzen llibres posats en prestatgeries i en forma de celobert per on entra la llum directa des del sostre, s’arriba a la gran sala polivalent del centre cultural, que tindrà un escenari al fons i cap a un centenar de cadires, amb espai per posar-n’hi unes 40 més per a activitats amb més públic com concerts o grans presentacions.
Dues plantes de biblioteca
Per l’escala del vestíbul s’arriba a la primera planta de la biblioteca, destinada bàsicament a les àrees infantil i juvenil. Conté una sala principal de consulta, on hi haurà taulells d’informació i recepció, espais per seure i butaques a les zones més properes a les finestres. La resta de sales se separen amb unes portes de vidre acústic, amb un espai intermedi per a activitats infantils que no exigeixin tant silenci, com l’hora del conte o la confecció de jocs; i la zona infantil, amb llibres i contes, a l’extrem que dona a la plaça, amb un balcó.
De la sala gran pugen les escales que porten fins a la planta superior, on n’hi haurà una altra d’igual per als usuaris adults. En un lateral, i també separades per vidres, s’han condicionat dues sales més; una d’ús intern, i l’altra d’estudi i per a treballs en grup. A la part central s’ha habilitat una aula de formació, reunions, clubs de lectura o cursos per a l’escola d’adults, i a l’extrem que dona a la plaça, un altre espai de lectura al costat de l’arxiu de la biblioteca.
Ara, el trasllat i obres a fora
Fet l’edifici, ara es treballarà en l’adequació de la plaça del Rec de les Dones, que hi donarà accés, i del pàrquing, de 67 places, que s’adequarà a la part de sota, on hi havia horts. S’hi arribarà amb la prolongació del carrer Magí Fàbrega. Alhora, s’eixamplarà la vorera del carrer Pius Macià, al lateral de l’edifici. La plaça tindrà bancs i arbres, i l’aparcament de més avall no serà formigonat, sinó de sauló sòlid. També tindrà arbres per integrar-lo millor als horts del costat.
Les obres de la plaça i la vorera ja s’han adjudicat, i l’Ajuntament confia acabar-les cap al setembre. Pel que fa al baixador i el pàrquing l’Ajuntament ja té els terrenys i l’obra podria estar acabada al gener del 2027. La idea és inaugurar la biblioteca (moblada i amb el trasllat fet), la plaça i la vorera ampliada a final d’any, amb les obres del baixador i el pàrquing a punt d’enllestir.
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