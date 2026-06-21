El Centre Excursionista del Bages visita la serra de l’Obac
L'excursió es va dur a terme en el marc de les sortides per conèixer l'entorn
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Regió7
Manresa
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