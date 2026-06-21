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El Centre Excursionista del Bages visita la serra de l’Obac

L'excursió es va dur a terme en el marc de les sortides per conèixer l'entorn

El Centre Excursionista del Bages visita la serra de l’Obac

El Centre Excursionista del Bages visita la serra de l’Obac / CECB

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Regió7

Manresa

Membres del Centre Excursionista Comarca de Bages van visitar la serra de l’Obac, en el marc de les sortides per conèixer l’entorn. Sortint del poble de Mura, els caminaires van passar per la cova del municipi, l’alzina del Vent, la font de la Pola o l’alzina del Salari.

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