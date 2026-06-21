La Festa Major Infantil de Sant Joan tanca la 37a edició reivindicant la cultura popular i estrenant sis nous capgrossos
L’acte de cloenda s'ha celebrat al Parc Catalunya i, malgrat la intensa calor, ha comptat amb una alta participació familiar
Les sis figures noves estan basades en els personatges històrics de la festa: el Kiku, el Sendo, la Superiaia, el Superpet, el Poli i el Jou Missatges
Sant Joan de Vilatorrada ha tornat a situar els infants al centre de la vida festiva amb la celebració de la 37a edició de la Festa Major Infantil (FMI), una de les cites més esperades i singulars del calendari del municipi bagenc. Des de divendres i fins aquest diumenge, els més menuts han gaudit d’un ampli ventall d’activitats vinculades a la cultura popular, eix temàtic de la festa d’enguany, resumit en el lema "La cultura batega, viu-la al carrer". El colofó de tres dies intensos de celebració ha arribat aquest diumenge al migdia amb l’espectacle Tradicions, gresca i molta festa, a càrrec de l’Aula d’Arts de Carrer, i el tradicional vermut popular. Tot plegat ha posat el punt final a una edició marcada per la participació, la convivència i la reivindicació de les tradicions populars. Un dels moments més destacats de l’acte de cloenda ha estat la presentació de sis nous capgrossos, elaborats pel Taller Casserres de Solsona i inspirats en personatges històrics de la festa.
Ni la calor sufocant ha frenat la participació en l’espectacle final de la FMI, que s’ha celebrat a ple sol al Parc Catalunya. Famílies i infants han buscat refugi sota qualsevol espai d’ombra, tant natural com habilitat per l’organització, per seguir la representació i acomiadar com cal la festa per excel·lència dels nens i nenes de Sant Joan de Vilatorrada. Enguany, l’acte de cloenda ha tingut la cultura popular com a gran protagonista, amb l’aparició de personatges tan estimats com el drac Puff o en Lluquet i en Rovelló. Tots ells han compartit escena amb el Xat-1, que representa una intel·ligència artificial carregada d’informació però mancada de sentiments i emocions, que acaba descobrint el valor de l’empatia, l’amistat i les tradicions gràcies a l’ajuda dels infants santjoanencs.
Aquest ha estat el segon any sense els personatges tradicionals que durant anys havien protagonitzat la Festa Major Infantil. Tot i això, el Xat-1 ha tornat a exercir de fil conductor de l’espectacle, implicant constantment els més petits gràcies també a la tasca dels membres de l’Aula d’Arts de Carrer de Sant Joan. El moment més emotiu de la cloenda, però, ha arribat al tram final de l’acte, amb la presentació dels sis nous capgrossos que recuperen precisament aquells personatges que van marcar tota una època de la festa: el Kiku, el Sendo, la Superiaia, el Superpet, el Poli i el Jou Missatges. La seva aparició ha estat rebuda amb una forta ovació del públic. Les noves figures han estat creades pel reconegut Taller Casserres de Solsona.
Música i participació
La 37a edició de la Festa Major Infantil ha tornat amb una aposta clara per la música i la participació familiar. Més enllà de l’estrena dels capgrossos, també s’ha presentat la cançó del Xat-1, acompanyada d’un videoclip i d’una coreografia oficial. A més, enguany s’ha impulsat una nova pàgina web, una aplicació mòbil i la campanya Sou imprescindibles, destinada a reforçar la implicació de les famílies i a garantir la continuïtat d’un projecte que continua sent un referent al municipi.
La festa va arrencar divendres amb una gran cercavila de colors inspirada en la cultura popular. Els infants es van distribuir en tres recorreguts diferents que van confluir a l’esplanada de Mas Llobet, escenari de l’espectacle El Xat-1 convoca els megabytes. Posteriorment, la comitiva es va dirigir fins a la plaça Major, on va tenir lloc una de les activitats més esperades: la pluja de confeti. La jornada es va completar amb el tradicional sopar a la fresca davant de la Ludoteca i el ball disco nocturn.
Dissabte va ser el dia més intens de la celebració, amb activitats tan multitudinàries com el Holi Festival, el participatiu Correfoc Infantil i l’espectacle El país del foc, que va omplir de llum i color els carrers del municipi.
Aquest diumenge, la festa ha viscut la seva jornada de cloenda amb un matí ple d’activitats al Parc Catalunya. Tallers, manualitats, estampació de samarretes, una exposició del bestiari del correfoc, propostes lúdiques i una matinal d’escacs han omplert l’espai gràcies a la col·laboració de diverses entitats. Paral·lelament, davant de Cal Gallifa, s’ha celebrat la Fireta de la FMI, amb minijocs familiars i premis aportats pels establiments col·laboradors. Una altra de les novetats destacades d’aquesta edició ha estat la trobada de capgrossos amb la participació de diverses colles d’arreu de Catalunya.
La Festa Major Infantil és organitzada per l’entitat El Sidral amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, i després de 37 edicions continua demostrant una gran capacitat de mobilització i de renovació sense perdre l’essència que l’ha convertit en una de les celebracions infantils de referència a la Catalunya central.
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