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La Trobada de Clubs de Lectura Fàcil del Bages reuneix un centenar de participants a Sant Joan

El projecte, coorganitzat per Ampans i les biblioteques del territori, promou l’accessibilitat a la lectura per a persones amb diferents capacitats lectores

La Trobada de Clubs de Lectura Fàcil del Bages reuneix un centenar de participants a Sant Joan

La Trobada de Clubs de Lectura Fàcil del Bages reuneix un centenar de participants a Sant Joan / CATPRESS

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Regió7

Manresa

Ampans i la Xarxa de Biblioteques del Bages van celebrar la setmana la 4a Trobada de Clubs de Lectura Fàcil, una iniciativa que va reunir prop d’un centenar de lectors procedents de diversos clubs actius a la comarca. Cal Gallifa, a Sant Joan de Vilatorrada, s'ha consolidat com la cita anual de referència que realça el paper de les biblioteques com a espais d’accés universal a la cultura, la lectura i el coneixement. El projecte, coorganitzat per Ampans i les biblioteques del territori, promou l’accessibilitat a la lectura per a persones amb diferents capacitats lectores.

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