David Bonvehí ha guardat al Bages durant 5 anys tot l'arxiu històric de CDC des de la seva fundació
Molt poques persones coneixien que entre Castellgalí i Camps es conservaven documents històrics de la formació que va fundar Jordi Pujol
El Bages ha custodiat durant cinc anys tot el fons documental i d'arxiu de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en un local de Castellgalí i un altre de Camps, al municipi de Fonollosa. El partit es va dissoldre el 2016 i la formació va anar perdent els locals que tenia en propietat progressivament, a Barcelona i a altres llocs del país. David Bonvehí, exalcalde de Fonollosa, exdiputat i polític que havia ocupat càrrecs de relleu a la formació convergent, va jugar un paper d'hereu de la formació amb la creació d'un partit que, en bona part, era una continuació de la política de CDC, va crear el PDeCAT i, entre d'altres moltes feines que va dur a terme, com ara la gestió del deute acumulat, va tenir la idea de guardar el llegat de la formació creada per Jordi Pujol. Aquest dilluns, tot el material que havia conservat Bonvehí, actualment director general d'Economia Social i Solidària i el Cooperativisme en el govern del socialista Salvador Illa, i d'altre que hi ha afegit els darrers anys ha recollit i aportat la família Pujol, Artur Mas, Xavier Trias i Josep Rull (a través de donació de militants i excàrrec de la formació que els són propers) ha estat presentat com a cessió a la seu de l'Arxiu Nacional de Catalunya. De fet, la família Pujol, Artur Mas, Xavier Trias, Josep Rull i Bonvehí formen una comissió per vetllar pel llegat.
Aquí, entre d'altres, hi ha l'acta fundacional de CDC (el novembre del 1974, en la clandestinitat, a Montserrat), correspondència que Jordi Pujol o el secretari general del moment va mantenir amb els diputats al Congrés i al Senat de Madrid, i les actes de tots els Consells Nacionals de la formació. Material fonamentalment per als historiadors que vulguin repassar la vida de CDC, més de 40 anys. A més a més, també es conservarà a partir d'ara a l'Arxiu Nacional de Catalunya molt material de propaganda de la formació i les butlletes (les fitxes) dels militants de la formació (72 caixes del tipus arxivador). Hi ha 48 caixes més amb la informació de congressos i consells nacionals del partit. Hi ha 32 caixes més amb publicacions i fotografies de campanya de candidats d'arreu del país i un anagrama de CDC fet amb metacrilat. Per traslladar tot el fons que havia recollit Bonvehí des del Bages fins a l'Arxiu de Sant Cugat del Vallès es van utilitzar dos camions, com explica el polític bagenc.
A l'Arxiu Nacional de Catalunya s'hi han destinat 150 metres lineals d'exposició, després d'haver fet una segona tria i evitar el material que podria estar repetit per la recollida de diferents seus. Aquest dilluns s'ha dut a terme l'acte públic per mostrar el material donat, en un acte en què hi han estat presents, entre d'altres, l'actual president del Govern de la Generalitat, Salvador Illa, i els expresidents convergents, Jordi Pujol i Artur Mas. Bonvehí ha assegurat que l'acte l'ha omplert de felicitat. Per una banda, perquè Salvador Illa ha fet un reconeixement a l'aportació de CDC al país lloant la seva tasca i, per altra, perquè hi han assistit "els meus dos referents polítics, Jordi Pujol i Artur Mas".
Bonvehí va veure que el final de CDC posava en perill el que hi havia a les seus de la formació i va iniciar la recollida de tot el material que va trobar. Va demanar a casa seva si podia ocupar un espai que havia estat destinat a activitats agrícoles i un amic i company, Jordi Oliveras, de Castellgalí, li va cedir una nau que té en aquesta població. Molt poca gent sabia que en aquests dos espais es guardava bona part d'un dels partits més significatius del segle XX al país. Tot el que ha pogut recollir" pot ser d'interès, sobretot, per als historiadors", ha indicat el polític bagenc.
El final de CDC va tenir un període d'agonia amb el cas Palau, sentenciat el 2018. Durant els anys següents, es van anar executant els embargaments dels locals. Especialment, hi va haver adjudicacions dels locals als nous propietaris durant el 2021 i 2022. El 2021, després de les eleccions a la Generalitat, es va desfer el PDeCAT perquè no va obtenir representació al Parlament de Catalunya. En aquests anys, principalment, Bonvehí va anar rebent la informació de les noves adjudicacions i abans que hi entressin els nous propietaris va anar passat pels locals de CDC a recollir el que li va semblar que tenia una importància destacada. D'aquesta tasca, el polític bagenc, n'havia parlat amb Oriol Pujol, un dels fills de Jordi Pujol, que també el va animar a fer la recollida de material.
A més a més, Bonvehí, que va ser una de les persones que va fer el pas de CDC a PDeCAT, va esdevenir en certa manera el referent en aquells anys de traspàs. I va anar tenint informació del procés progressiu de tancament i adjudicació de locals.
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