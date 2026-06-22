Dotze noves expedicions de Sallent a Barcelona, resposta de la Generalitat a les queixes dels usuaris
Les incorporacions han començat a funcionar aquest dilluns i la consellera assegura que s’analitzarà «l’evolució de la demanda i els patrons d’ús del servei per valorar si cal introduir noves millores»
Sallent disposa des d’aquesta setmana de dotze noves expedicions en bus amb Barcelona en dies laborables (set d’anada i cinc de tornada), més algunes també en cap de setmana. Els serveis ja s’han activat aquest dilluns mateix i formen part del paquet de canvis que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va anunciar el passat mes de maig a Berga.
Segons ha detallat el departament, aquestes incorporacions es tradueixen a la pràctica en el fet que en el conjunt de la setmana Sallent disposa d’un total de 30 noves expedicions de bus interurbà (que s’afegeixen a l’oferta que ja hi havia), 24 en dies laborables, 4 en dissabte i 2 en diumenge. També ha concretat que, a la pràctica, aquest reforç en la mobilitat implica passar de 21 a 38 expedicions en el corredor amb Barcelona, és a dir, un increment del 80% en el servei.
El cert és que en els últims mesos s’han reiterat les queixes i demandes dels veïns de Sallent que són viatgers del bus de Barcelona (l’únic mitjà de transport directe que disposa el municipi per connectar amb la capital catalana), perquè entenen que l’oferta és insuficient i que sovint deixa passatgers a terra, sobretot en les franges de més demanda (primeres hores del matí, d’anada; i a mitja tarda per a la tornada).
Una situació que ha portat aquests usuaris sallentins a constituir-se formalment com a plataforma per reivindicar tot un seguit de millores, que es tradueixen sobretot en més freqüències i reforç d’alguns horaris d’alta demanda amb més vehicles perquè tothom hi tingui cabuda. Els portaveus d’aquesta plataforma també criticaven que els canvis introduïts el mes de maig des de Berga no tenia prou en compte les poblacions de l’Eix del Llobregat que hi ha al llarg del recorregut.
La consellera ha remarcat que «aquestes millores responen a les demandes del territori i milloren la mobilitat del Bages amb Barcelona», en referència al paquet d’actuacions que Territori va començar a desplegar de manera esglaonada el passat mes de maig. A més d’aquestes noves expedicions, també s’hi han incorporat, segons ha detallat, quatre noves expedicions d’anada de Sallent a Barcelona i sis de tornada, i quatre d’anada de Sallent a Manresa i quatre de tornada (ja en funcionament).
Sílvia Paneque ha explicat que, un cop desplegat aquest reforç, «des del departament analitzarem l’evolució de la demanda i els patrons d’ús del servei per valorar si cal introduir noves millores per adaptar-se millor a les necessitats del territori». També ha destacat que el conjunt de millores implantades entre els mesos de maig i juny representa una inversió anual aproximada de 900.000 euros.
La consellera ha assegurat que «hem volgut prioritzar les millores més urgents als corredors amb una demanda més alta», i ha avançat que «des de la Generalitat estudiem implementar-ne de noves».
El servei és operat per l’empresa concessionària Alsina Graells, amb un finançament que prové tant del pressupost ordinari com dels recursos del segon pla de coc del bus interurbà, dotat amb 22 milions d’euros per la Generalitat de Catalunya.
La consellera de Territori ha subratllat que «fem aquestes millores perquè aporten qualitat de vida i ofereixen oportunitats i desenvolupament personal, sobretot per a les persones grans i els estudiants».
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