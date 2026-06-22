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Els termòmetres del Bages es disparen: Artés arriba als 41,4 graus i Cardona, als 40,4

Aquest dilluns, Catalunya viu el pic de l'onada de calor, que hauria de començar a remetre a partir de demà

Catalunya viu aquests dies la primera onada de calor de l'estiu

Catalunya viu aquests dies la primera onada de calor de l'estiu / Zowy Voeten / EPC

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Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

Els termòmetres han trencat la barrera dels 40 graus aquest dilluns al Bages en la que es considera la jornada central de l'onada de calor que va arrencar durant el cap de setmana a Catalunya i que els meteoròlegs preveuen que s'allargui fins dimecres. Artés, amb una màxima de 41,4ºC, ha recollit la dada més alta de la comarca fins a les 17 h i la cinquena de tota la xarxa d'estacions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). I la mínima en aquest municipi no ha baixat dels 16,6ºC.

Igual que a Artés, a Cardona i Sant Salvador de Guardiola també s'han superat els 40 graus: 40,4ºC ha detectat l'estació de Cardona i 40,2ºC la de Sant Salvador. A Manresa, la màxima s'ha quedat just per sota, als 39ºC, segons dades de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Ahir, diumenge, les estacions del Bages ja van advertir que la calor estava a punt de tocar sostre: la d'Artés va arribar als 39,7ºC; la de Sant Salvador, als 39,6ºC; i la de Cardona, als 38,6ºC.

Pel que fa al perill d’incendis, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla INFOCAT pel perill molt alt d’incendi a l’Anoia, Bages, Ribera d’Ebre i Terra Alta. Es demana evitar qualsevol situació de risc que pugui originar un incendi, i que es si es veu fum o foc es truqui ràpidament al telèfon d’emergències 112.

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Davant d’aquesta situació, els Bombers de la Generalitat han reforçat la vigilància en les zones amb més risc d’incendi.

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