La Festa Major de Sant Joan reivindica la cultura popular i les entitats amb un espectacle
Dos personatges simbòlics, la Cultura i la Festa, protagonitzaran la celebració
La Festa Major de Sant Joan de Vilatorrada viurà enguany un dels seus moments més especials amb l’espectacle «Encenem la Cultura, encenem la Festa», una proposta que tindrà lloc aquest dimecres al Parc Catalunya i que es presenta com un gran homenatge a les entitats i a la vitalitat cultural del municipi.
L’acte començarà aproximadament a les 9 del vespre, un cop finalitzi la cercavila de gegants, que sortirà a les 8 de la plaça de la Pau i recorrerà diversos carrers del poble fins a arribar a la zona de la gespa del Parc Catalunya. Els gegants de Sant Joan de Vilatorrada seran, així, els encarregats d’obrir una vetllada que combinarà emoció, participació ciutadana i reivindicació de la cultura local.
L’espectacle reunirà nombroses entitats del municipi en una producció que posarà en valor la tasca que desenvolupen durant tot l’any les associacions culturals, socials i festives de Sant Joan de Vilatorrada, autèntics motors de la vida comunitària. Un dels elements més innovadors d’aquesta edició serà l’aparició de dos personatges simbòlics que es convertiran en els grans protagonistes de la Festa Major: la Cultura i la Festa. Aquesta peculiar parella, caracteritzada especialment per a l’ocasió, representarà els valors que donen sentit a la celebració i actuarà com a fil conductor dels principals actes festius.
De fet, els dos personatges debutaran oficialment el dia anterior, durant el pregó de Festa Major. En una aposta original per renovar aquest acte tradicional, el municipi substituirà la figura habitual del pregoner per aquests dos personatges al·legòrics, que seran els encarregats de donar la benvinguda a les festes i convidar la ciutadania a participar-hi. Tant la Cultura com la Festa tornaran a aparèixer l’endemà en l’espectacle central del Parc Catalunya, reforçant el seu paper com a emblemes d’aquesta edició.
Segons l’organització, «Encenem la Cultura, encenem la Festa» vol transmetre la idea que, «fins i tot quan sembla que no passa res, cada racó del poble amaga històries, persones i entitats que treballen perquè la cultura continuï viva». L’objectiu és fer visible aquesta feina col·lectiva i reivindicar la cultura popular com un element de cohesió i identitat.
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