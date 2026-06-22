El fiscal demana 3 anys de presó per a un acusat d'abraçar i tocar a una menor pel carrer a Monistrol de Montserrat
La víctima tenia catorze anys en el moment dels fets, el desembre de 2023
La fiscalia de Manresa demana 3 anys de presó per a un home acusat d'haver abraçat i magrejat una noia menor pel carrer. En concret, el fiscal li imputa un delicte d'agressió sexual a una menor de 16 anys.
Segons l'escrit d'acusacions, els fets van passar el 12 de desembre de 2023, quan l'acusat es trobava davant de casa seva, a Monistrol de Montserrat, i va passar la noia, que en aquell moment tenia 14 anys. Ell s'hi va acostar, li va dir que "tenia manca d'amor", i la va abraçar, baixant les mans fins al cul i va estrènyer fort.
Per al fiscal, aquests fets, si es demostren, són mereixedors de tres anys de presó i un de llibertat vigilada, a banda de demanar allunyament de la víctima per un any. A més, demana una indemnització de 2.000 euros per a la víctima. El judici es farà a la secció 3a de l'Audiència de Barcelona el dijous al matí.
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