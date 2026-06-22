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El fiscal demana 3 anys de presó per a un acusat d'abraçar i tocar a una menor pel carrer a Monistrol de Montserrat

La víctima tenia catorze anys en el moment dels fets, el desembre de 2023

El frontal de l'Audiència de Barcelona plena de periodistes

El frontal de l'Audiència de Barcelona plena de periodistes / David Oller

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Eduard Font Badia

Manresa

La fiscalia de Manresa demana 3 anys de presó per a un home acusat d'haver abraçat i magrejat una noia menor pel carrer. En concret, el fiscal li imputa un delicte d'agressió sexual a una menor de 16 anys.

Segons l'escrit d'acusacions, els fets van passar el 12 de desembre de 2023, quan l'acusat es trobava davant de casa seva, a Monistrol de Montserrat, i va passar la noia, que en aquell moment tenia 14 anys. Ell s'hi va acostar, li va dir que "tenia manca d'amor", i la va abraçar, baixant les mans fins al cul i va estrènyer fort.

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Per al fiscal, aquests fets, si es demostren, són mereixedors de tres anys de presó i un de llibertat vigilada, a banda de demanar allunyament de la víctima per un any. A més, demana una indemnització de 2.000 euros per a la víctima. El judici es farà a la secció 3a de l'Audiència de Barcelona el dijous al matí.

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