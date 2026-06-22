El govern de Santpedor preveu cedir el terreny per al nou CAP abans d’acabar l’any
L’Ajuntament ha signat la pròrroga perquè l’ICS pugui seguir utilitzant espais de La Nau per alguns serveis, mentre es tramita la disposició del solar pactat a la finca de Cal Jorba
El govern de Santpedor (ERC) preveu formalitzar abans d’acabar l’any la cessió al CatSalut del terreny situat dins de la finca de Can Jorba que s’ha previst destinar a la construcció del nou centre d’assistència primària. Un pas essencial perquè el departament pugui començar a redactar-ne el projecte.
Justament fa un any, el mateix Servei Català de la Salut i el consistori santpedorenc van anunciar que, en el marc de l’aleshores recent aprovació d’un decret llei per simplificar la contractació pública, veien viable agilitzar prou aquesta construcció perquè fos una realitat en un termini aproximat de quatre anys (dels quals ja n’ha passat un).
En l’últim ple municipal, l’Ajuntament de Santpedor va aprovar una segona pròrroga del conveni amb l’ICS perquè dues aules de l’equipament conegut com La Nau puguin continuar sent utilitzades per prestar nous serveis sanitaris que es van posar en marxa fa un parell d’anys, ja que en l’actual edifici del CAP no hi tenen espai.
Tots els grups municipals hi van votar a favor (excepte la CUP que es va abstenir), coincidint a argumentar que era «un acte de responsabilitat» perquè l’atenció sanitària disposés de l’espai necessari per poder-la desenvolupar, i perquè els ciutadans d’aquesta àrea que engloba puguin rebre aquests serveis.
Ara bé, tant des del SEAM, com de la CUP, passant per Sumem i el regidor no adscrit, tots ells a l’oposició, van tornar a qüestionar i retreure a ERC el que consideren una manca d’anticipació i planificació per dotar el municipi d’un CAP nou, i van demanar quina era la previsió de l’executiu republicà i en quin estat estaven els tràmits per fer-lo viable.
La regidora de Salut, Mireia Vall, va informar que «ja estem amb els avançaments per poder fer efectiu amb la màxima brevetat possible la cessió del terreny que s’ha destinat a aquest ús, a la finca de Can Jorba». «Nosaltres estem seguint el full de ruta ja marcat i que ja es va acordar i compartir amb CatSalut», deia Vall, que hi afegia que «estem fent els passos per a la cessió de terreny tal com estava validat. Recordo que entre tots vam signar una moció pel nou CAP que és el que estem tramitant per fer efectiu».
En aquest sentit, i a insistència de l’oposició, la regidora va precisar que «en aquest moment del procés estem ja a punt de poder aprovar el projecte de reparcel·lació i d’urbanització. També s’iniciarà la redacció del pla especial urbanístic i la seva aprovació. La idea és que abans d’acabar l’any puguem fer efectiva la cessió del terreny al CatSalut».
Per la seva part, el regidor d’Urbanisme, Josep Illa, concretava que la cessió del terreny es formalitzarà «quan aquest tingui condició de solar, i això vol dir que s’hagi aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació i d’urbanització, i que hi hagi la cessió de la zona verda que dona al carrer Salvador Espriu, que és el que fa que el solar toqui amb sistema viari. La previsió és que a final d’aquest mes s’aprovi inicialment aquests dos projectes».
Retrets a la planificació
Jasmina Font, de Santpedor és un Altre Món (SEAM), exposava en relació amb la pròrroga del conveni per l’ús de La Nau que «entenem que els professionals sanitaris han de disposar dels espais necessaris per prestar un servei essencial, i mentre no hi hagi una alternativa tangible no podem posar en risc el funcionament de l’atenció primària al nostre municipi». Hi afegia, però, que el suport «no és un aval a la manera com s’ha gestionat aquesta qüestió durant els darrers anys. SEAM ha posat solucions sobre la taula que vostès ens han tombat dient-nos que arribàvem tard. Ens preocupa que continuem aprovant pròrrogues sobre una situació provisional sense que es vegi una perspectiva clara de solució definitiva».
Aina Fernández, de la CUP, advertia que «el debat sobre La Nau no és nou i el projecte ha fracassat en els objectius inicials. No perquè avui tingui uns usos diferents dels previstos, sinó perquè des del principi es va allunyar molt de la idea que havia sorgit del procés participatiu. Es va executar de manera incompleta i mai va arribar a consolidar-se com l’espai cívic, cultural i comunitari que Santpedor necessitàvem». Tanmateix, matisava que «quan, el 2024, es va plantejar de destinar-ne una part a ampliar les necessitats del CAP vam admetre que hi havia una necessitat real».
Roser Llobera, de SumemxSantpedor, va exposar que donarien les màximes facilitats per l’ús de La Nau, però insistia que «són solucions temporals i desallotjar equipaments culturals per poder donar cabuda a serveis mèdics demostra que anem a remolc de les necessitats del poble».
Jordi Soteras, regidor no adscrit, deia que «votem que sí [a la pròrroga del conveni amb l’ICS] perquè som responsables amb la salut dels nostres veïns. Una responsabilitat que a vosaltres us ha quedat una mica gran, perquè això no deixa de ser un pedaç, fruit d’una mala previsió».
Cal recordar que el maig de l’any passat es va celebrar una consulta popular, sorgida d’una iniciativa ciutadana, el resultat de la qual va posar de manifest que més del 90% dels qui hi van participar eren partidaris de la construcció d'un nou i únic edifici que cobreixi les necessitats de l’Àrea Bàsica de Salut que representa la població bagenca.
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