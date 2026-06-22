Les visites guiades a la nova biblioteca de Súria fan el ple
Els veïns han pogut començar a descobrir el futur equipament, que ja té l’edifici completament acabat, però que s’ha d’equipar
Gairebé dues-centes persones van participar en les quatre primeres visites guiades a l’edifici de la futura Biblioteca-Centre Cultural de Súria, que es preveu inaugurar a finals d’aquest any 2026. El nou equipament es convertirà en un dels grans motors culturals i socials de la vila, amb una superfície de gairebé 2.000 metres quadrats.
Aquestes primeres quatre visites van tenir lloc amb el guiatge de l’alcalde, Albert Coberó, i del regidor de Cultura i Turisme, Albert Fàbrega. En aquests mesos previs a la inauguració es portarà a terme la instal·lació de mobiliari i el trasllat dels fons bibliogràfics i audiovisuals de la Biblioteca actual.
L’alcalde Albert Coberó i el regidor de Cultura van destacar la importància del nou equipament per a Súria, una de les inversions públiques més importants en la història de la vila. La posada en marxa de la nova Biblioteca-Centre Cultural també comportarà la creació d’una nova plaça pública al davant de l’edifici, l’arranjament de la vorera de l’entorn i l’habilitació d’una nova àrea d’estacionament amb capacitat per a uns 65-70 vehicles.
Les pròximes visites guiades a l’edifici del nou equipament tindran lloc aquest divendres 26 de juny i el 3 de juliol, a les 6 i les 7 de la tarda, gairebé amb totes les places disponibles exhaurides.
Els preparatius per al trasllat del fons de l’actual Biblioteca s’iniciaran durant el mes de juliol, i obligaran a suspendre tots els serveis habituals d’atenció al públic fins a l’obertura de la nova Biblioteca-Centre Cultural. L’Ajuntament estudiarà possibles opcions per tal que la vila pugui seguir comptant amb un servei bibliotecari alternatiu durant aquests mesos.
La construcció de la nova Biblioteca-Centre Cultural de Súria s’ha desenvolupat entre els anys 2024-26 al solar de l’antic Cinema Califòrnia. Es tracta d’un edifici de planta baixa i dues plantes que destaca per l’amplitud, la lluminositat i el protagonisme de la fusta com a element interior i exterior.
Els espais destinats a biblioteca ocuparan les plantes primera i segona del nou equipament, que estaran connectades per ascensor i una escala interior amb celobert tancat. La primera planta serà dedicada bàsicament a literatura i activitats infantils i juvenils, mentre que la part destinada als adults serà ubicada a la segona planta.
La planta baixa, amb accés directe des de l’exterior, acollirà una sala d’actes, una cafeteria i un espai polivalent. La nova sala d’actes superarà l’aforament d’altres espais que fins ara han estat utilitzats habitualment per a aquesta funció al centre de la vila. Pel que fa a l’espai polivalent, estarà disponible per a la celebració de reunions o com a sala d’estudi, entre altres funcionalitats.
Urbanització de l’entorn
Pel que fa als treballs d’urbanització al voltant de la nova Biblioteca-Centre Cultural, les obres de la plaça i de la vorera ja han estat adjudicades i es preveu que puguin estar acabades aquesta propera tardor.
En aquests pròxims mesos també es desenvoluparan les obres de la nova àrea d’estacionament de vehicles, amb l’objectiu que pugui estar operativa cap al mes de gener de 2027. La posada en marxa d’aquest espai permetrà la recuperació dels usos tradicionals de les Pistes de l’Escorxador, que actualment funcionen com a pàrquing provisional.
Dins dels treballs de remodelació de l’entorn de la nova Biblioteca-Centre Cultural, també es preveu la preservació de l’antic Rec de les Dones com a espai destacat de la memòria popular de la vila.
La construcció de la nova Biblioteca-Centre Cultural es va iniciar l’abril de 2024, a partir d’un projecte original de l’arquitecte Javier de las Heras. La construcció del nou equipament ha tingut un pressupost aproximat de 3,7 milions d’euros, amb aportacions de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Súria.
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