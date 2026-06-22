Salvador Illa lloa el llegat de CDC i de Pujol en l'acte de donació dels fons documental convergent a l'Arxiu Nacional
El president actual de la Generalitat assegura que "Catalunya li deu molt i no seria el país que és sense Convergència"
ACN
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apadrinat l'acte d'entrega del fons documental de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), en què també hi han participat els expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, a més del president del Parlament, Josep Rull, i el president del Partit Demòcrata Europeu Català i exalcalde de Fonollosa, David Bonvehí, entre d'altres. En el seu parlament, Illa ha lloat la figura de Pujol, de Mas i de CDC per la seva "tasca política": "Catalunya li deu molt i no seria el país que és sense Convergència", ha dit. En aquest sentit, el president ha qualificat de "tresor col·lectiu" el material que s'ha dipositat a l'ANC, uns 150 metres lineals de documents, cartells fotos o marxandatge del partit.
La formació ha fet donació de tota mena de material i documents que configuren el seu arxiu, com ara cartells electorals de les diferents etapes de Jordi Pujol o Artur Mas, així com fotografies i vídeos en format analògic i digital, fotografies i altres elements, com adhesius, pins o xapes. En total, 150 metres lineals de material, algun de repetit, i que reposen des d'aquest dilluns al fons de l'Arxiu Nacional de Catalunya a disposició de tot aquell que el vulgui consultar.
Es tracta d'un llegat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha volgut reconèixer com a Govern, fer valdre el paper clau que el partit va tenir per a la definició de la Catalunya que coneixem avui en dia. "Si un fa el còmput d'aquestes quasi quatre dècades de servei al país, amb una importància molt rellevant, treballant per la convivència, jo que no he estat d'aquesta formació política ni ho soc, dic que el balanç és positiu", ha dit.
En aquest sentit, ha assegurat que aquestes paraules no haurien d'estranyar en un moment en què "entre les diferents formacions polítiques i diferents opcions polítiques es tiren els trastos pel cap", i ha considerat que és bo reconèixer les coses bones. "Catalunya deu molt a CDC i Catalunya sense CDC no hauria estat el país que és avui", ha afegit.
Per tot plegat, ha valorat que un país que sap reconèixer les aportacions que han fet CDC, Jordi Pujol i Artur mas "no ha de tenir gens de por al seu futur".
Acte de donació
Artur Mas, qui va ser president de la Generalitat entre 2010 i 2016, ha destacat la força del partit, que també va presidir entre 2012 i 2016, com una gran història d'èxit amb fins a onze convocatòries electorals consecutives guanyant i en diferents tipus de coalició, com ara amb Unió Democràtica de Catalunya o la configuració amb forces independentistes sota el nom de Junts pel Sí.
Això va fer que aquest èxit es convertís en un "objecte de desig", i, el que no troba tan normal, és que també el convertís en un objectiu a qui destruir. "Quan en una democràcia l'estat de dret es posa al servei de l'abús del poder, és qüestió de temps que aquell sistema acabi tenint certament un estat de dret, però sense democràcia", ha assenyalat.
Per la seva banda, Pujol, que va fundar el partit, va presidir la Generalitat des de 1980 i fins a 2003, quan Pasqual Maragall va configurar un govern tripartit del PSC amb ERC i ICV-EUiA. L'expresident ha assegurat que mai va ser independentista, però que sí que va lluitar contra aquells que volien que els catalans fossin una mínima expressió en el conjunt de l'Estat.
"Em vaig oposar radicalment a allò que es deia des de diferents punts d'Espanya, que ens amenaçaven i ens deien que seríem residuals, i no ho hem de ser, ens hem d'oposar amb tota rotunditat, i per això necessitem una història, una voluntat col·lectiva i d'un Arxiu Nacional que els ajudi a recordar què hem fet", ha dit. Encerts i errors, ha remarcat, però que han de quedar recollits en un espai com el que des d'ara acull el llegat de CDC.
El president del Parlament, Josep Rull, també ha fet esment dels orígens fundacionals del partit, l'any 1974, a Montserrat, amb un projecte transversal edificat sobre tres pilars com ho són els de sumar per davant de restar, fer per sobre de desfer, i construir per davant de destruir. "CDC ja no existeix, però els convergents sí que hi som, des de posicions molt diverses", ha dit.
Els assistents han acabat l'acte amb una visita a part del material que la formació ha donat a l'Arxiu, i que restarà uns dies al vestíbul de l'edifici.
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