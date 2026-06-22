Sant Joan encara una setmana plena de cultura, música i tradició
La festa major porta propostes per a totes les edats, que combinen cultura popular, espectacles, esports i activitats familiars
Després de la dedicada als més petits, Sant Joan de Vilatorrada arrenca avui la Festa Major oberta a tothom, amb una àmplia programació d’activitats, amb propostes per a totes les edats que combinen cultura popular, música en directe, espectacles, esports i activitats familiars.
Sant Joan de donarà avui el tret de sortida a la Festa Major abans de l’inici oficial. La Plaça Major es transformarà en un gran espai gastronòmic i festiu amb la celebració de la Prèvia de Festa Major, un vespreig de tapes, que històricament han estat un dels grans atractius gastronòmics de població, que reunirà bars i restaurants del municipi en una mateixa plaça, amb música i bon ambient.
La iniciativa, que tindrà lloc de les 8 del vespre a les 11 de la nit, vol ser punt de trobada per posar en valor una de les grans insígnies de la restauració santjoanenca: les tapes i els platets. Diversos establiments del poble sortiran dels seus locals per instal·lar-se a la Plaça Major i oferir les seves especialitats en format degustació, permetent als assistents descobrir en una sola nit una mostra representativa de la gastronomia local.
Després de la prèvia d’avui, la celebració agafarà embranzida la nit de Sant Joan. Després del pregó, el concert de tarda i l’encesa de la foguera, que si el temps ho permet es recuperarà, la plaça Major es convertirà en l’epicentre de la revetlla amb el tradicional ball popular amb l’Orquestra Selvatana. La festa continuarà fins a la matinada amb les actuacions de Gran Band i el DJ Charly B a la zona de concerts de les pistes de pàdel, abans de tancar la nit amb una popular caldotada a la Ludoteca.
L’endemà, dia de Sant Joan, la cultura popular prendrà el protagonisme amb la cercavila de gegants, que seran els encarregats de donar pas a l’espectacle «Encenem la Cultura, encenem la Festa». La jornada culminarà amb un gran espectacle pirotècnic i una nova sessió musical a la plaça Major. El DJ Juanma oferirà un recorregut pels grans èxits de diverses dècades, mentre que el DJ Arik posarà el punt final a la nit amb ritmes més actuals.
L’humor arribarà dijous amb «La Niña Bonita», el nou espectacle de Peyu i la música electrònica serà la protagonista divendres amb l’Electrobrunch + Party Hit’s, una marató musical a la plaça Major. Dissabte tornarà una de les activitats més esperades dels darrers anys: la tercera Baixada d’Andròmines. La iniciativa, organitzada per Vilatorrats Grup, convidarà els participants a demostrar la seva creativitat i enginy en una divertida cursa pels carrers del municipi. La jornada es completarà amb una botifarrada popular i diverses actuacions musicals.
L’activitat continuarà diumenge amb els tradicionals tornejos d’escacs de Festa Major, a la Sala de Cultura de Cal Gallifa. Amb tot, Sant Joan es prepara per viure una setmana intensa de celebració.
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