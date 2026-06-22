Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAlerta per calorRescats al PedraforcaMundialet InterculturalConcurs de relatsTres menors mortsShalana
instagramlinkedin

Sant Joan de Vilatorrada escalfa motors per a la 3a Baixada d’Andròmines

L’esdeveniment, organitzat per Vilatorrats Grup, se celebrarà el 27 de juny amb una cursa de vehicles sense motor i una festa final amb botifarrada i concert

Les fotos de la baixada d'andròmines del 2025

Les fotos de la baixada d'andròmines del 2025

Veure Galeria

Les fotos de la baixada d'andròmines de la Festa Major de Sant Joan de Vilatorrada / festesdelanostraterra

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Sant Joan de Vilatorrada

Els carrers de Sant Joan de Vilatorrada es preparen per tornar a viure una jornada plena de velocitat, creativitat i diversió amb la celebració de la 3a Baixada d’Andròmines, una cita que s’ha consolidat com una de les activitats més originals i esperades del municipi. L’esdeveniment tindrà lloc el dissabte 27 de juny, a partir de les sis de la tarda, i convida els participants a construir el seu propi vehicle sense motor i llançar-se pendent avall en una competició on l’enginy, l’humor i l’espectacle són tan importants com la velocitat.

L’entitat Vilatorrats Grup anima grups d’amics, famílies i colles a deixar volar la imaginació i crear l’andròmina més sorprenent. Ho fa sota aquest lema: "Crea. Construeix. Llança’t! Tot s’hi val mentre tingui rodes". Per participar-hi no cal tenir coneixements tècnics avançats; només ganes de passar-ho bé. Tal com destaca l’organització, "més creativitat implica més espectacle, més velocitat vol dir més adrenalina i més bogeria porta a una baixada inoblidable".

Les inscripcions per participar en la Baixada d’Andròmines ja estan obertes i es poden formalitzar a través del formulari habilitat per l’organització. Segons estableix el reglament, les andròmines han de ser vehicles sense motor, disposar d’un mínim de tres rodes, incorporar un sistema de frenada eficaç i garantir l’estabilitat i la seguretat dels participants. A més, no poden incloure elements potencialment perillosos, com ara punxes, arestes o vores tallants.

Notícies relacionades

La festa, però, no s’acabarà amb l’arribada de les últimes andròmines a la meta. Un cop finalitzada la baixada, els assistents podran recuperar forces amb una botifarrada popular a la plaça Major i continuar la celebració amb un concert, que posarà el punt final a una jornada que promet combinar adrenalina, humor i ambient festiu fins ben entrada la nit.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marc Ortega, portaveu del PSC a Berga: «Se m'ha apropat gent que em diu que és indepe, però si em presento em votarà»
  2. Els quatre llocs desconeguts de Catalunya ideals per visitar a l’estiu: perfectes per combatre la calor
  3. L’expedició bagenca que va tocar el sostre de l’alpinisme
  4. L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
  5. Així funciona l'estafa del «fals gestor bancari» per la qual han detingut un jove de 19 anys després d'estafar 30.000 euros a un client
  6. Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
  7. Cementiri d'Olius, el racó modernista que connecta el Solsonès amb Gaudí i la Sagrada Família
  8. Necrològiques 21 de juny del 2026

Feijóo, després de la sentència que condemna Ábalos: «La democràcia espanyola està en una situació límit»

Feijóo, després de la sentència que condemna Ábalos: «La democràcia espanyola està en una situació límit»

Meteoimatges: Estiu 2026

Meteoimatges: Estiu 2026

L’autoexigència t’està destrossant per dins i potser ni te n’adones

L’autoexigència t’està destrossant per dins i potser ni te n’adones

La Pobla de Claramunt destina prop de 700.000 euros a un nou paquet d’inversions municipals

La Pobla de Claramunt destina prop de 700.000 euros a un nou paquet d’inversions municipals

Sant Joan de Vilatorrada escalfa motors per a la 3a Baixada d’Andròmines

Sant Joan de Vilatorrada escalfa motors per a la 3a Baixada d’Andròmines

El servei municipal de lloguer de bicis Baik de Manresa ja té 67 subscriptors de llarga durada

El servei municipal de lloguer de bicis Baik de Manresa ja té 67 subscriptors de llarga durada

Skatepark, el català, la guerra civil i el futur del món rural: els treballs de recerca més ben valorats ja es poden consultar a la Biblioteca del Casino de Manresa

Skatepark, el català, la guerra civil i el futur del món rural: els treballs de recerca més ben valorats ja es poden consultar a la Biblioteca del Casino de Manresa

La Policia Local de Martorell evita una ocupació a Can Bros

La Policia Local de Martorell evita una ocupació a Can Bros
Tracking Pixel Contents