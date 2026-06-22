Sant Joan de Vilatorrada escalfa motors per a la 3a Baixada d’Andròmines
L’esdeveniment, organitzat per Vilatorrats Grup, se celebrarà el 27 de juny amb una cursa de vehicles sense motor i una festa final amb botifarrada i concert
Els carrers de Sant Joan de Vilatorrada es preparen per tornar a viure una jornada plena de velocitat, creativitat i diversió amb la celebració de la 3a Baixada d’Andròmines, una cita que s’ha consolidat com una de les activitats més originals i esperades del municipi. L’esdeveniment tindrà lloc el dissabte 27 de juny, a partir de les sis de la tarda, i convida els participants a construir el seu propi vehicle sense motor i llançar-se pendent avall en una competició on l’enginy, l’humor i l’espectacle són tan importants com la velocitat.
L’entitat Vilatorrats Grup anima grups d’amics, famílies i colles a deixar volar la imaginació i crear l’andròmina més sorprenent. Ho fa sota aquest lema: "Crea. Construeix. Llança’t! Tot s’hi val mentre tingui rodes". Per participar-hi no cal tenir coneixements tècnics avançats; només ganes de passar-ho bé. Tal com destaca l’organització, "més creativitat implica més espectacle, més velocitat vol dir més adrenalina i més bogeria porta a una baixada inoblidable".
Les inscripcions per participar en la Baixada d’Andròmines ja estan obertes i es poden formalitzar a través del formulari habilitat per l’organització. Segons estableix el reglament, les andròmines han de ser vehicles sense motor, disposar d’un mínim de tres rodes, incorporar un sistema de frenada eficaç i garantir l’estabilitat i la seguretat dels participants. A més, no poden incloure elements potencialment perillosos, com ara punxes, arestes o vores tallants.
La festa, però, no s’acabarà amb l’arribada de les últimes andròmines a la meta. Un cop finalitzada la baixada, els assistents podran recuperar forces amb una botifarrada popular a la plaça Major i continuar la celebració amb un concert, que posarà el punt final a una jornada que promet combinar adrenalina, humor i ambient festiu fins ben entrada la nit.
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