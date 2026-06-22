Santpedor es consolida com a capital catalana del cub de Rubik amb un rècord d'Espanya i una prova mundial simultània
El municipi bagenc va reunir 90 participants en una de les competicions més multitudinàries de Catalunya i ha estat l'única seu espanyola d'una prova internacional disputada alhora en una cinquantena de ciutats del món
Santpedor ha tornat a convertir-se en la capital catalana, i en una de les fites mundials del món del cub de Rubik. 90 competidors sota diferent bandera es van aplegar aquest cap de setmana a Cal Llovet per a la tercera edició del campionat Open Santpedor de Speedcubing. La prova va tenir enguany una categoria més que la situava encara més al mapa internacional de l’activitat, amb una jornada nocturna en la qual els participants competien simultàniament amb jugadors de tot el món.
L’escenari era la sala Cal Llovet de Santpedor, on els concursants, tot molt joves, s’enfrontaven al trencaclosques que es va fer famós els anys vuitanta i que ara té tota una xarxa a escala de tot el món en la qual els jugadors cada cop són més joves. Una taula amb dos participants, dos jutges i un tauler en el qual reposa el cub i que activa el cronòmetre quan el participant vol. 15 segons per analitzar el cub tal qual li han entregat (tots els participants tenen la mateixa configuració inicial), i, a partir d’aquí, a resoldre l’enigma. Aquest era el sistema.
L'esdeveniment, organitzat per dues famílies i voluntaris vinculats a aquest esport mental amb el suport de l'Ajuntament i de l'Associació Catalana d'Speedcubing, va estar marcat enguany per la incorporació de la categoria Fewest Moves Challenge, una disciplina oficial que premia la resolució del cub amb el menor nombre de moviments possibles.
És una categoria que, "a diferència de les altres que són de velocitat, aquesta és teòrica", explica l’Enric Sucarrats, un dels organitzadors del campionat. "Cada participant té 60 minuts per resoldre el cub amb el mínim de moviments. Han d’anotar els moviments que farien per acabar, i el que mana és el paper, més que no el cub resolt."
La singularitat de la prova va obligar els participants a competir en horari nocturn, de 2 a 6 de la matinada de dissabte a diumenge. La resolució havia de fer-se simultàniament amb la resta de seus internacionals, 50 ciutats de tot el món, adaptant-se a un horari coordinat des de Singapur. "Totes les ciutats havien de fer les mateixes resolucions a la mateixa hora. Aquí hem estat seu oficial d'aquest campionat internacional, l'única seu a Espanya que ho hem fet oficialment", destaca l'organitzador.
I la nit va acabar deixant una fita històrica. El competidor Mauro Ortega, de Martorell, va establir un nou rècord d'Espanya en aquesta categoria amb 21,33 moviments. És el segon any consecutiu que la competició santpedorenca és escenari d'un rècord estatal, després del que ja es va aconseguir l'any passat amb Aratz Larruzea, de Vitòria-Gasteiz, que va batre el rècord d'Espanya de Pyraminx amb una mitjana d'1,57 segons.
Una cita consolidada al Bages
Malgrat que la participació va ser lleugerament inferior a la de l'edició anterior, el campionat va mantenir unes xifres molt destacades. Els 90 inscrits situen la competició entre les més importants del calendari català. "És una mica menys que l'any passat, però en general a totes les competicions hi ha hagut una mica de baixada de gent", explica Sucarrats. Segons assenyala, el fenomen viu ara una fase d'estabilització després de l'auge registrat coincidint amb el 50è aniversari del cub de Rubik. Tot i això, remarca que "90 participants és una xifra molt alta" i que Santpedor continua sent una de les competicions amb més assistència del país.
Catalunya acull entre dotze i catorze competicions anuals, mentre que a escala estatal la xifra supera àmpliament el centenar. El campionat d'Espanya se celebra cada desembre i constitueix el principal esglaó abans de les competicions europees i mundials.
De l'afició familiar a un referent català
L'origen de la competició a Santpedor és tan senzill com familiar. Dues famílies del municipi que acompanyaven els seus fills a tornejos arreu de Catalunya, van decidir impulsar una cita pròpia aprofitant les instal·lacions disponibles a Santpedor. "Ens fèiem un fart de voltar per Catalunya i vam dir: per què no en muntem una a Santpedor?". El que va començar com una iniciativa local ha acabat convertint-se en una competició plenament consolidada.
Ara, però, el repte no és créixer en dimensions sinó en arrelament territorial. "El que sí que volem intentar és que cada cop hi hagi més gent local", afirma. Aquest any ja s'hi han incorporat nous competidors de Santpedor, i l'objectiu és ampliar progressivament la base de practicants al municipi, a Manresa i al conjunt del Bages. Actualment, una desena de participants de l'entorn immediat acostumen a prendre part en la competició, tot i que només quatre competeixen habitualment durant la resta de la temporada.
Un esport en un moment "molt dolç"
L'speedcubing viu una etapa de gran vitalitat després d'anys de creixement impulsats per internet i les xarxes socials. Fa quinze anys, el rècord mundial del cub clàssic superava els vint segons; avui es troba per sota dels quatre. "Internet ha sigut un altre gran boom", explica Enric Sucarrats. "La gent no només aprèn a resoldre el cub amb tutorials de YouTube, sinó que segueix els seus ídols igual que altres segueixen futbolistes."
La competició de Santpedor n'és un reflex. La majoria de participants són adolescents o joves que han descobert aquest món a través de continguts digitals. Durant el cap de setmana han competit en categories tan diverses com el clàssic 3x3, el Pyraminx, les proves a cegues o diverses modalitats amb formes especials.
Per damunt dels cronòmetres i dels rècords, els organitzadors coincideixen a destacar un aspecte que consideren diferencial: l'ambient. "No hi ha competitivitat, hi ha una competitivitat molt sana", assegura Sucarrats. "Fins i tot els que s'estan jugant una medalla s'ajuden entre ells i són amics." És una idea que es repeteix entre les famílies presents. En un esport eminentment individual, la convivència i la col·laboració formen part de la cultura pròpia de la comunitat "rubikera".
Amb la mirada posada en futures edicions i a l'espera de millores en les instal·lacions que permetin resoldre alguns problemes d'il·luminació, Santpedor continua consolidant-se com un dels principals punts de trobada de l'speedcubing català. Una competició que ja és una referència al Bages i que, almenys per uns dies, converteix el municipi en capital dels cubs de Rubik.
Subscriu-te per seguir llegint
- La mort de Megan Kimmel als 46 anys commociona el món del trail
- Cinquanta anys del refugi Prat d'Aguiló: 'S'ha de venir a la muntanya amb una sobredosi d'humilitat i respecte
- L'Ajuntament de Gaià desaconsella el bany a la zona on dissabte va morir un noi ofegat
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'La identitat de Jesús no depenia de l’aprovació externa
- El bisbat de Solsona nomena capellà el seu diaca un any després
- Morir sense testament a Catalunya: així s’aplica la successió intestada i qui pot heretar el patrimoni
- El govern de Manresa defensa la substitució del paviment de pedra i marbre per asfalt: 'És més segur i pràctic
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»