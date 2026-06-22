Trens més lents en el tram del Bages per culpa de la calor
Els serveis de Ferrocarrils registren aquest dilluns retards de fins a 15 minuts entre Manresa i Abrera perquè els combois han de circular més lents pels possibles efectes de la dilatació de les vies
La calor també té afectació en la mobilitat en transport públic a casa nostra. No és una situació totalment nova (en els últims estius ja s'ha donat en alguna ocasió) però no deixa de ser simptomàtic dels efectes directes del canvi climàtic i d'episodis extrems com el de les altes temperatures que es registren des de diumenge. Una conseqüència concreta al Bages és que aquest dilluns els trens de la línia de Manresa de Ferrocarrils de la Generalitat estan funcionant amb petits retards, segons alertava la companyia tant per megafonia de les estacions com per xarxes socials.
El motiu és que havien de circular més lentament a conseqüència de les altes temperatures (al voltant dels 40 graus en les hores de màxima insolació en aquesta zona). Tot i que no s'ha especificat, en altres episodis similars s'ha posat de manifest que és per evitar que efectes de dilatació de les vies provocats per aquesta calor poguessin causar alguna incidència. Els retards en el trajecte, segons la companyia, han estat d'uns 15 minuts, en el tram entre Manresa Baixador i Abrera.
Davant d'aquestes situacions cada cop més habituals i de la seva incidència, a final del 2023 Ferrocarrils va presentar i va començar a executar un pla en la línia del Bages que era una novetat i que incidia en la prevenció dels efectes del canvi climàtic en el servei, perquè les infraestructures dels trens fossin més resistents quan es produeixen episodis de pluges, de vent o d'altes temperatures.
Amb aquest objectiu, es van dur a terme treballs per renovar 6.500 travesses de les vies en diferents parts del traçat entre Manresa i Olesa de Montserrat de la línia Llobregat-Anoia. L'actuació, que abastava una longitud total de 4 quilòmetres, pretenia prevenir la dilatació de carrils que es produeix durant els episodis d'altes temperatures i que impedeix que els trens puguin circular en la velocitat habitual.
Els treballs van consistir a renovar les travesses més antigues de les vies, que es trobaven al final de la seva vida útil, per unes de noves que s'adapten millor a les condicions d'altes temperatures. En aquell moment es va explicar que amb les travesses que hi havia fins a aquell moment, quan s'enfilaven les temperatures, la via tendia a dilatar-se provocant un moviment transversal que popularment es coneix com a garrot, que succeeix quan la via es desplaça cap a un dels costats i queda deformada.
En aquest sentit, en deu revolts concrets del traçat de la via es van incorporar unes travesses renovades que, com a novetat, algunes d'elles incorporaven tacons de formigó a la zona de contacte amb el carril. D'aquesta manera, s'aconseguia que els carrils guanyin resistència lateral i no tinguin dilatacions en episodis d'onades de calor o en dies amb un gran contrast tèrmic entre les temperatures mínimes i màximes.
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