Una cercavila porta la flama des del pont d'entrada a Sant Vicenç fins a l'ajuntament
Gegantons i grallers han acompanyat el foc provinent del Canigó per a l'encesa del peveter, que ha donat el tret oficial a la revetlla
Sant Vicenç de Castellet ha estat un dels municipis on aquest dimarts al vespre s’ha fet una rebuda oficial de la flama del Canigó com a prèvia a la celebració de la revetlla. Una celebració que fan possible diverses associacions culturals del municipi, encapçalades pel Centre Excursionista de Sant Vicenç. Com ja és tradicional, han estat integrants d'aquesta entitat els encarregats de fer arribar la flama al poble. Com a portadors de la llàntia amb el foc del solstici, han fet entrada pel pont d’accés al nucli urbà a les 8 del vespre, acompanyats dels gegantons Nen i Nena i dels grallers de la Colla de Geganters de Sant Vicenç.
A la plaça Generalitat s'ha fet una breu aturada per encendre un conjunt de torxes que s'han distribuït entre els congregats. Des d'aquest punt, la flama ha estat acompanyada en cercavila pels carrers del centre del poble per una setantena de persones que l'escortaven brandant senyeres i les mateixes torxes.
El recorregut en cercavila ha conduït la comitiva fins a arribar a la plaça de l’Ajuntament, on la flama ha fet entrada cap a 3/4 de 9 del vespre sota la música del Cant de la senyera.
A continuació, s’ha procedit a l’encesa del peveter situat davant la casa consistorial, i ja amb les flames de fons components de l’Esbart Dansaire Santvicentí han ofert el Ball d'homenatge, que ha precedit la solemne lectura del manifest de la flama del Canigó del 2026. Aquest acte oficial de rebuda de la flama del Canigó s'ha conclòs amb la ballada d’una sardana i el Cant del Segadors.
Enguany, l'Ajuntament ha apostat per ampliar l'oferta festiva d'aquesta diada, que ja va proposar l'any passat amb un sopar popular a la mateixa plaça, a càrrec de la Casa d'Andalusia. Enguany també s'ha programat un concert amb música de la dècada dels 80 i 90 a càrrec de Rockola, i un final de revetlla amb una sessió ja de matinada de DJ Knight.
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