Els estudiants del Berguedà i del Bages són els que més han baixat nota a la selectivitat
Les dues comarques són les que presenten la diferència més àmplia entre el resultat de l’expedient de batxillerat i el de les PAU
Els estudiants del Berguedà i el Bages són els que, de tot Catalunya, han tingut més baixada de nota a la selectivitat. És a dir, són els que presenten una diferència més gran entre la nota mitjana que duien d’expedient de batxillerat i la mitjana que han obtingut a les Proves d’Accés a la Universitat. De fet, segons les dades facilitades pel departament de Recerques i Universitats aquest dimarts, quan s’han fet públics els resultats de les PAU, els estudiants del Bages són els que tenen la nota mitjana d’expedient acadèmic més alta de tot Catalunya, un 7,82 (igual que el Baix Ebre). La mitjana catalana és del 7,69.
Els alumnes bagencs estan per sota de la mitjana catalana en percentatge d’aprovats a les PAU
En canvi, el resultat als exàmens de selectivitat dels alumnes bagencs és de 6,368. Una diferència d’1,456 punts a la baixa, que és la segona més àmplia de totes les comarques. Només la superen els estudiants del Berguedà, que duien una nota d’expedient de 7,81, i a les PAU han obtingut una nota mitjana de 6,288, el que suposa una diferència d’1,524 punts. La mitjana al conjunt de Catalunya de la diferència entre aquestes dues notes és d'1,239 punts.
Els resultats dels alumnes del Solsonès són els que estan més en aquesta línia. Una diferència d’1,278 punts, entre el 7,71 de la nota d’expedient i el 6,435 de selectivitat. I encara és més reduïda la distància en el cas dels de l’Anoia (1,174 punts). Duien una nota acadèmica del 7,61 i la mitjana de la selectivitat s’ha situat a la banda alta, un 6,434.
Percentatge d’aprovats
La mitjana d’alumnes que han aprovat les Proves d’Accés a la Universitat és del 95,77%. De la regió central, només estan per sota els del Bages, amb el 94,90% d’aprovats (725 aprovats dels 764 presentats). El més alt és al Berguedà, amb un 98,10% (155 de 158). Al Solsonès ha superat les PAU el 96,77% dels alumnes presentats (60 de 62), i a l’Anoia el 96,63% (516 de 534). La resta de comarques de l’àrea de Regió7 no apareixen especificades perquè estan integrades en altres.
Hi ha cinc comarques amb el 100% d’estudiants aprovats a les PAU. Són els de la Garrotxa, Pallars Jussà, Pla de l’Estany, Ribera d’Ebre i Segarra.
Al conjunt de Catalunya, el 95,77% de l’alumnat ha superat les PAU 2026 (32.281 de 33.707 presentats), millorant el resultat de l’any passat. La nota mitjana és de 6,403, pràcticament idèntica a la de l’any anterior. Els resultats globals mostren un bon comportament de la majoria de matèries, amb millores destacades en assignatures com Llengua Catalana i Literatura (6,46), Llengua Castellana i Literatura (6,96), Física (6,84) i Llengua i Cultura Gregues (6,99). La matèria de Matemàtiques registra una nota mitjana de 4,18, inferior a la d’anys anteriors. La qualificació més alta corresponent a la fase d’accés és un 9,90.
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