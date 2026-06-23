Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Kaotiko ManresaBo Cultural JoveAlerta per calorMarc CucurellaNaïm SmailiÁlex ReyesSíndria o meló?
instagramlinkedin

El jutjat de Manresa fixa data per la demanda per les condicions laborals de 15 bombers voluntaris del Bages i el Berguedà

La vista se celebrarà l'1 de juliol de l'any que ve, però aquest setembre ja es veurà el judici pels bombers voluntaris de l'Alt Urgell i el Solsonès

Bombers durant una concentració davant la Consellería de Interior

Bombers durant una concentració davant la Consellería de Interior / Lorena Sopêna - Europa Press / Arxiu

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eduard Font Badia

Manresa

La secció social de tribunal d'Instància de Manresa ha admès a tràmit la demanda dels bombers voluntaris del Bages i el Berguedà per la seva relació laboral. La plaça número 1, l'antic jutjat social 1 de Manresa, ha admès a tràmit i fixat data de judici per a la demanda conjunta dels 15 bombers voluntaris d'aquesta demarcació, que pertanyen als parcs de Castellfollit del Boix, Gironella, Puig-reig i Sallent. En aquest cas, la data assenyalada és l'1 de juliol de 2027.

Aquesta admissió a tràmit coincideix amb la de Sabadell, amb el qual ja són 9 les dates de judici entre aquest setembre i juliol de 2027, que engloben a 270 d'aquests bombers, i tan sols resten pendents de la seva admissió les demandes de Barcelona, Tarragona i Tortosa. En total acabaran sent 410 a tot Catalunya, organitzats en l'associació Bombers Precaris en Lluita: 168 a les comarques de Barcelona, 110 a Lleida, 87 a Tarragona i 45 a Girona. 

Però si el de Manresa ens porta a un any enllà, el cas dels bombers que van presentar la demanada a Lleida és força més proper en el temps. El judici està fixat pel 25 de setembre d'aquest any, i inclou els bombers voluntaris dels parcs de l'Alt Urgell i el Solsonès (Coll de Nargó, Josa i Tuixén, Montferrer, Oliana, Seu d'Urgell, Solsona i Torà).

En el cas de Sabadell, cal ressenyar que el jutjat s'ha declarat finalment competent per fer-se càrrec d'aquesta causa després que, inicialment, demanés el seu parer a totes les parts sobre la qüestió d'una possible incompatibilitat competencial en el sentit en el qual l'està plantejant la Generalitat en tots els tribunals, per a intentar portar la causa al contenciós. El jutge de Sabadell ha determinat que és competent, a més, d'acord amb la posició de la Fiscalia, que s'ha posicionat en aquest sentit en diversos jutjats com Granollers, Reus o Lleida, si bé a Girona -demanda que ja ha estat admesa a tràmit- el ministeri públic manté una posició en la línia de la Generalitat, en considerar que la causa hauria d'emportar-se al contenciós i d'aquesta manera evitar els judicis.

Segueixen pendents d'assenyalar-se les demandes de Barcelona i Tarragona i en el cas de Tortosa el jutge va demanar la seva presentació de nou de manera individualitzada, si bé en fer-ho no va posar en dubte la seva competència.

Des de Bombers Precaris en Lluita asseguren que la seva relació amb l'administració ha transcendit els límits del voluntariat i s'ha convertit en una relació laboral encoberta, que denominen "d'uberització" del servei públic. Els bombers que han presentat la demanda conjunta denuncien una professionalització encoberta i, per això, reclamen a la Generalitat que actuï en conseqüència i reconegui l'existència d'una relació laboral. A més, assenyalen que aquesta professionalització s'ha aguditzat en els darrers anys amb, per exemple, l'obligatorietat de fer un nombre d'hores mínimes a l'any (650) i d'estar controlats mitjançant una aplicació similar a la que utilitza Glovo.

Notícies relacionades

Així, denuncien que exerceixen les mateixes funcions que els bombers de professió, malgrat que no tenen els mateixos drets laborals. En especial, reclamen a la Generalitat que els doni d'alta a la Seguretat Social, ja que actualment els casos d'accident els cobreix una assegurança mèdica a través d'una mútua.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marc Ortega, portaveu del PSC a Berga: «Se m'ha apropat gent que em diu que és indepe, però si em presento em votarà»
  2. Els quatre llocs desconeguts de Catalunya ideals per visitar a l’estiu: perfectes per combatre la calor
  3. Així funciona l'estafa del «fals gestor bancari» per la qual han detingut un jove de 19 anys després d'estafar 30.000 euros a un client
  4. L’expedició bagenca que va tocar el sostre de l’alpinisme
  5. L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
  6. Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
  7. Cementiri d'Olius, el racó modernista que connecta el Solsonès amb Gaudí i la Sagrada Família
  8. Necrològiques 21 de juny del 2026

El jutjat de Manresa fixa data per la demanda per les condicions laborals de 15 bombers voluntaris del Bages i el Berguedà

El jutjat de Manresa fixa data per la demanda per les condicions laborals de 15 bombers voluntaris del Bages i el Berguedà

La ceguesa va canviar la vida de la Montserrat, però la música li ha retornat la il·lusió: "És una teràpia de veritat"

La ceguesa va canviar la vida de la Montserrat, però la música li ha retornat la il·lusió: "És una teràpia de veritat"

Els experts transmeten «optimisme» als inversors després de l’acord de pau a Iran

Els experts transmeten «optimisme» als inversors després de l’acord de pau a Iran

Hi viu algú de Junts, al teu carrer?

L’Adreçador del 23 de juny del 2026, per Galdric Sala

L’Adreçador del 23 de juny del 2026, per Galdric Sala

Crítica de Toy Story 5: per què has de veure la nova pel·lícula de Pixar?

Crítica de Toy Story 5: per què has de veure la nova pel·lícula de Pixar?

Enric Casacuberta porta el repte Ruta 66 x ELA als deu municipis del Moianès

Enric Casacuberta porta el repte Ruta 66 x ELA als deu municipis del Moianès

Estrelles internacionals perden diners als seus concerts per guanyar-ne més als festivals

Estrelles internacionals perden diners als seus concerts per guanyar-ne més als festivals
Tracking Pixel Contents