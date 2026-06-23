El jutjat de Manresa fixa data per la demanda per les condicions laborals de 15 bombers voluntaris del Bages i el Berguedà
La vista se celebrarà l'1 de juliol de l'any que ve, però aquest setembre ja es veurà el judici pels bombers voluntaris de l'Alt Urgell i el Solsonès
La secció social de tribunal d'Instància de Manresa ha admès a tràmit la demanda dels bombers voluntaris del Bages i el Berguedà per la seva relació laboral. La plaça número 1, l'antic jutjat social 1 de Manresa, ha admès a tràmit i fixat data de judici per a la demanda conjunta dels 15 bombers voluntaris d'aquesta demarcació, que pertanyen als parcs de Castellfollit del Boix, Gironella, Puig-reig i Sallent. En aquest cas, la data assenyalada és l'1 de juliol de 2027.
Aquesta admissió a tràmit coincideix amb la de Sabadell, amb el qual ja són 9 les dates de judici entre aquest setembre i juliol de 2027, que engloben a 270 d'aquests bombers, i tan sols resten pendents de la seva admissió les demandes de Barcelona, Tarragona i Tortosa. En total acabaran sent 410 a tot Catalunya, organitzats en l'associació Bombers Precaris en Lluita: 168 a les comarques de Barcelona, 110 a Lleida, 87 a Tarragona i 45 a Girona.
Però si el de Manresa ens porta a un any enllà, el cas dels bombers que van presentar la demanada a Lleida és força més proper en el temps. El judici està fixat pel 25 de setembre d'aquest any, i inclou els bombers voluntaris dels parcs de l'Alt Urgell i el Solsonès (Coll de Nargó, Josa i Tuixén, Montferrer, Oliana, Seu d'Urgell, Solsona i Torà).
En el cas de Sabadell, cal ressenyar que el jutjat s'ha declarat finalment competent per fer-se càrrec d'aquesta causa després que, inicialment, demanés el seu parer a totes les parts sobre la qüestió d'una possible incompatibilitat competencial en el sentit en el qual l'està plantejant la Generalitat en tots els tribunals, per a intentar portar la causa al contenciós. El jutge de Sabadell ha determinat que és competent, a més, d'acord amb la posició de la Fiscalia, que s'ha posicionat en aquest sentit en diversos jutjats com Granollers, Reus o Lleida, si bé a Girona -demanda que ja ha estat admesa a tràmit- el ministeri públic manté una posició en la línia de la Generalitat, en considerar que la causa hauria d'emportar-se al contenciós i d'aquesta manera evitar els judicis.
Segueixen pendents d'assenyalar-se les demandes de Barcelona i Tarragona i en el cas de Tortosa el jutge va demanar la seva presentació de nou de manera individualitzada, si bé en fer-ho no va posar en dubte la seva competència.
Des de Bombers Precaris en Lluita asseguren que la seva relació amb l'administració ha transcendit els límits del voluntariat i s'ha convertit en una relació laboral encoberta, que denominen "d'uberització" del servei públic. Els bombers que han presentat la demanda conjunta denuncien una professionalització encoberta i, per això, reclamen a la Generalitat que actuï en conseqüència i reconegui l'existència d'una relació laboral. A més, assenyalen que aquesta professionalització s'ha aguditzat en els darrers anys amb, per exemple, l'obligatorietat de fer un nombre d'hores mínimes a l'any (650) i d'estar controlats mitjançant una aplicació similar a la que utilitza Glovo.
Així, denuncien que exerceixen les mateixes funcions que els bombers de professió, malgrat que no tenen els mateixos drets laborals. En especial, reclamen a la Generalitat que els doni d'alta a la Seguretat Social, ja que actualment els casos d'accident els cobreix una assegurança mèdica a través d'una mútua.
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