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L’Escolania es torna a connectar amb gaudí amb un concert especial

El cor montserratí ha portat la seva música al Parc Güell en un concert que ha aplegat un total de 1.500 assistents s’han aplegat a la plaça de la Natura

Imatge general del concert de l'Escolania al Parc Güell

Imatge general del concert de l'Escolania al Parc Güell / ABADIA DE MONTSERRAT

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David Bricollé

David Bricollé

Barcelona

L’Escolania de Montserrat ha estat la gran protagonista d’una de les propostes que el Park Güell i Barcelona Serveis Municipals (BSM) obren als seus veïns i veïnes amb l’objectiu d’apropar-los la cultura, la música i el patrimoni arquitectònic.

El concert ha comptat amb la participació de 1.500 assistents, entre veïnat i representants del teixit econòmic i social de la ciutat, en un entorn patrimonial destacat com és el Parc Güell, obra d’Antoni Gaudí, de qui aquest 2026 se celebra el centenari de la seva mort.

Imatge general del concert de l'Escolania al Parc Güell

Imatge general del concert de l'Escolania al Parc Güell / ABADIA DE MONTSERRAT

L’escenari projectat per Gaudí, arquitecte de la basílica de la Sagrada Família, on tot just deu dies enrere l’Escolania va participar en la benedicció de la torre de Jesús, ha estat espectador de la música sacra dels escolans, que amb les seves veus blanques i acompanyats del so d’orgue van oferir als presents una mostra de la música montserratina.

El mateix concert ha comptat amb una segona part en què l’Escolania va oferir una suite de sardanes per a cor i cobla. Un canvi de registre que va permetre als assistents descobrir una altra dimensió de la música de l’Escolania, més propera a la identitat i la cultura popular de Catalunya.

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Un moment del concert de l'Escolania al Parc Güell

Un moment del concert de l'Escolania al Parc Güell / ABADIA DE MONTSERRAT

Aquest concert també ha servit a l’Escolania de Montserrat per cloure el curs musical amb una última actuació en un escenari possiblement immillorable per a una vesprada d’estiu a Barcelona, en el preludi de la revetlla de Sant Joan.

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