Les casetes de petards del Bages compleixen "gairebé al 100%" l'estricta normativa d'explosius
La Guàrdia Civil inspecciona la quarantena d'establiments temporals que es despleguen a la comarca amb motiu de les revetlles
La comarca del Bages té una quarantena de punts de venda de petards, entre casetes temporals i botigues permanents. I totes compleixen "gairebé al 100%" l'estricta normativa d'explosius i cartutxeria metàl·lica que les regeix. La Guàrdia Civil desplega aquests dies a Catalunya un dispositiu especial de vigilància i inspecció amb motiu de la campanya pirotècnica de Sant Joan. El dispositiu compta amb la participació de dos centenars d'agents especialitzats de les 40 Intervencions d'Armes i Explosius de la Guàrdia Civil desplegades a Catalunya, que duen a terme més d'un miler d'actuacions a les quatre províncies. La Intervenció d'Armes de la caserna de Manresa és l'encarregada de supervisar els establiments del Bages.
Una parella de guàrdies civils inspeccionava aquest migdia una caseta a la zona dels Trullols de Manresa. Comproven, entre altres aspectes, les condicions de seguretat dels punts de venda, l'autorització de les casetes, la correcta ubicació del material, l'etiquetatge dels productes, la documentació per al seu transport, les quantitats emmagatzemades i l'absència d'elements que puguin suposar una font d'ignició. Però també nombre de persones que hi treballen, extintors, cartells, i, sobretot, "que es venguin els explosius que tenen autoritzats i a les persones que poden comprar-los, segons les edats", explicava el Rubèn, un dels guàrdies. "Si tenen un problema de cartelleria, doncs els recordem com s'han de posar i què s'ha de veure, si tenen un problema d'alguna càrrega d'algun extintor, que demanin el DNI si dubten de l'edat d'algun comprador, però, en general, el nivell de compliment és molt alt, perquè sinó, les infraccions són molt greus".
I és que la normativa per als venedors és molt estricta. "No poden fumar, ni tan sols portar un encenedor a les butxaques. No poden haver consumit alcohol ni vendre a algú que tingui símptomes d'haver-ho fet, les casetes temporals no poden tenir llum ni cap aparell elèctric, han de tenir control d'accessos i cada vespre, retornar el material pirotècnic al dipòsit".
Però al final, quan sigui l'hora de tirar els petards, "la responsabilitat, 100% de l'ús de petards en menors, és dels pares o dels tutors legals. Ara, les campanyes de sensibilització que es fan per part dels ajuntaments o per part de les mateixes companyies pirotècniques s'han de tenir en compte. Però amb una revetlla com la que passarà avui, és molt difícil posar un policia o una persona que entengui darrere cada nen. Han de ser els adults els qui estiguin al cas que tothom respecti les normes" i que ningú prengui mal, recorda el guàrdia civil.
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