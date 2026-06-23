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Més de 300 persones participen en el cicle de Teatre Fòrum sobre edatisme del Consell

Les activitats han fomentat la reflexió i el debat sobre les cures i les relacions entre generacions

Més de 300 persones participen en el cicle de Teatre Fòrum sobre edatisme del Consell

Més de 300 persones participen en el cicle de Teatre Fòrum sobre edatisme del Consell / CONSELL COMARCAL

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Regió7

Manresa

Més de 300 persones han participat entre els mesos de maig i juny en les deu sessions de Teatre Fòrum impulsades pel Consell Comarcal del Bages que s'han desenvolupat a Sant Vicenç de Castellet, Callús, Sant Mateu de Bages, Cardona, Navàs, Artés, Balsareny, Navarcles i Sant Fruitós de Bages. Les activitats, conduïdes per l'entitat ImpactaT, han fomentat la reflexió i el debat entorn de l'edatisme, les cures i les relacions entre generacions a través de metodologies participatives i vivencials. La programació ha inclòs la proposta teatral de Teatre Fòrum Àvies segle XXI, la qual planteja una reflexió sobre les relacions intergeneracionals.

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