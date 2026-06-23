Més de 300 persones participen en el cicle de Teatre Fòrum sobre edatisme del Consell
Les activitats han fomentat la reflexió i el debat sobre les cures i les relacions entre generacions
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Regió7
Manresa
Més de 300 persones han participat entre els mesos de maig i juny en les deu sessions de Teatre Fòrum impulsades pel Consell Comarcal del Bages que s'han desenvolupat a Sant Vicenç de Castellet, Callús, Sant Mateu de Bages, Cardona, Navàs, Artés, Balsareny, Navarcles i Sant Fruitós de Bages. Les activitats, conduïdes per l'entitat ImpactaT, han fomentat la reflexió i el debat entorn de l'edatisme, les cures i les relacions entre generacions a través de metodologies participatives i vivencials. La programació ha inclòs la proposta teatral de Teatre Fòrum Àvies segle XXI, la qual planteja una reflexió sobre les relacions intergeneracionals.
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